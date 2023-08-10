Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Таиланд
Авиакомпания AZUR air с 20 августа запускает прямую полетную программу из Сочи в Таиланд на остров Пхукет
Пока она рассчитана до середины ноября. Рейсы будут выполнять один раз в десять дней на авиалайнерах Boeing 767 вместимостью 336 кресел. Время в пути составит около девяти часов.
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На официальном сайте авиакомпании купить билеты нельзя. Продажи открыты только в составе комплексного продукта у туроператоров-партнеров.
Напомним, в июле из сочинского аэропорта отправился первый рейс в Алматы. Выполняет полеты авиакомпания «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet вместимостью до 100 человек.
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