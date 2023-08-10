Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Таиланд

Авиакомпания AZUR air с 20 августа запускает прямую полетную программу из Сочи в Таиланд на остров Пхукет

Пока она рассчитана до середины ноября. Рейсы будут выполнять один раз в десять дней на авиалайнерах Boeing 767 вместимостью 336 кресел. Время в пути составит около девяти часов.

