Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Таиланд

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Авиакомпания AZUR air с 20 августа запускает прямую полетную программу из Сочи в Таиланд на остров Пхукет

Пока она рассчитана до середины ноября. Рейсы будут выполнять один раз в десять дней на авиалайнерах Boeing 767 вместимостью 336 кресел. Время в пути составит около девяти часов.

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На официальном сайте авиакомпании купить билеты нельзя. Продажи открыты только в составе комплексного продукта у туроператоров-партнеров.

Напомним, в июле из сочинского аэропорта отправился первый рейс в Алматы. Выполняет полеты авиакомпания «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet вместимостью до 100 человек.

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