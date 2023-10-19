Птица попыталась улететь на самолете из Москвы в Сочи, но передумала

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Птица попала внутрь самолета, который отправлялся из Москвы в Сочи

18 октября телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил, что птица попала на борт самолета на рейсе «Аэрофлота». Он должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в Сочи.

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По данным авиакомпании, экипажу не удалось сразу поймать птицу. Она кружилась над головами пассажиров. На борт пришлось вызвать орнитолога, чтобы он помог успокоить животное. 

Но помощь специалиста не потребовалась. Перед его приходом птица сама покинула самолет. Ее вид и окрас не уточняется.

«Мы бы с удовольствием перевезли птичку в комфорте и с соблюдением всех правил по маршруту Шереметьево — Сочи. Однако она покинула самолет, так как приняла решение изменить конечную точку своего маршрута и отправиться в более жаркие края — Маврикий или Гонконг», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Как писали ранее Юга.ру, авиакомпании запустили дополнительные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минводы.

Авиация Аэропорты Животные Сочи

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