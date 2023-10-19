В Краснодаре и Сочи к зиме высадят более 700 тыс. цветов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На городских клумбах Краснодара и Сочи высадят новые растения

В Краснодаре началась посадка цветов, которые весной украсят городские клумбы. Озеленители используют для оформления 250 тыс. виол, тюльпанов и крокусов.

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что подготовка к зиме начинается в конце сентября и может продлиться до декабря. Это зависит от погоды и индивидуальных особенностей растений.

Еще 485 тыс. цветов высадят на клумбах Сочи. Из них 355 тыс. — сезонные растения, еще более 130 тыс. — луковичные. 

Для оформления используют виолы, цикламен, примулу, маргаритку и незабудку. А в апреле в городе зацветут тюльпаны. Всего озеленители используют 30 сортов цветов, сказали в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее Юга.ру писали, что несколько тысяч деревьев и кустарников высадят в Анапе. Среди них будут дубы, клены, липы и каштаны. 

Благоустройство Краснодар Сочи цветы

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