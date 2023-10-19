В Большом Сочи на треть выросла скорость мобильного интернета МТС

В канун сезона МТС закончила масштабный рефарминг (перераспределение частот) в Сочи. Это усилило сети 4G на всей территории курорта. Скоростной интернет появился в малых и даже отдаленных населенных пунктах.

Больше всего качество связи выросло в Хостинском и Адлерском районах. В более загруженных по трафику местах Центрального района Сочи установили дополнительные объекты связи. Значительно увеличились скорости в районах улиц Роз, Пасечной и Волгоградской.

На федеральной территории Сириус МТС полностью модернизировала 4G-сети на площади в 55 тыс. кв. метров ледового дворца «Большой». Сеть обновили и на трассе «Формулы-1», которая теперь открыта для прогулок и занятий спортом.

Ускорился мобильный интернет также на в садовых товариществах Лазаревского и Хостинского районов: «Чаевод», «Фронтовик», «Россия», «Железнодорожник».