В Большом Сочи на треть выросла скорость мобильного интернета МТС
МТС нарастила средние скорости интернета во всех районах Сочи
В канун сезона МТС закончила масштабный рефарминг (перераспределение частот) в Сочи. Это усилило сети 4G на всей территории курорта. Скоростной интернет появился в малых и даже отдаленных населенных пунктах.
Больше всего качество связи выросло в Хостинском и Адлерском районах. В более загруженных по трафику местах Центрального района Сочи установили дополнительные объекты связи. Значительно увеличились скорости в районах улиц Роз, Пасечной и Волгоградской.
На федеральной территории Сириус МТС полностью модернизировала 4G-сети на площади в 55 тыс. кв. метров ледового дворца «Большой». Сеть обновили и на трассе «Формулы-1», которая теперь открыта для прогулок и занятий спортом.
Ускорился мобильный интернет также на в садовых товариществах Лазаревского и Хостинского районов: «Чаевод», «Фронтовик», «Россия», «Железнодорожник».
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До конца года МТС в Большом Сочи планирует обновить объекты связи в районе Красной поляны и по дороге к ней, а также в небольших населенных пунктах Лазаревского района.
Как писали Юга.ру, МТС нарастила скорости 4G в нескольких туристических локациях Анапы.