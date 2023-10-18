В Краснодарском крае ночью и утром прогнозируют туман

На Кубани 19 октября осадков не ожидается. В ближайшие дни температура в регионе повысится

В Краснодарском крае 19 октября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В горах местами дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах Кубани туман, сообщает ЦГМС региона.

Ветер западной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, местами от -3 до 0 °С, днем 12-17 °С. В горах ночью от -4 до 1 °С, а днем 7-12 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, во второй половине дня юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 15-20 °С.



По данным синоптиков, в Краснодаре 19 октября ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °С, а днем 14-16 °С. В ближайшие дни в городе потеплеет до 26 °С.

Ранее Юга.ру писали, что синоптики прогнозировали потепление в Краснодарском крае, но в горах и предгорных районах обещали снег.