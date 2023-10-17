В Краснодарском крае потеплеет, но местами прогнозируют мокрый снег

В Краснодарском крае 18 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти с переходом ночью на восточную четверть 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона .

Температура воздуха ночью от -2 до +3 °С. На Азовском побережье 4-9 °С, а днем 10-15 °С. В горах ночью от -5 до 0 °С, днем 2-7 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков, вечером местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 13-18 °С.

В ближайшие дни на Кубани погода стабилизируется. Однако в предгорных районах и горах местами ожидается дождь и мокрый снег.



В Краснодаре 18 октября синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер западной четверти с переходом ночью на восточную четверть 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 °С, а днем 13-15 °С. В ближайшие дни днем температура воздуха в Краснодаре будет постепенно повышаться.



По данным гидрометцентра Сочи, в городе 18 октября будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью 8-13 ˚С, днем 14-19 ˚С.

Напомним, что в Краснодаре вечером 16 октября из-за дождя на дорогах образовались пробки 9 баллов.