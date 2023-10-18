В Краснодаре в ноябре пройдет Южный Маркетинг Форум

Около тысячи специалистов сферы маркетинга соберутся на форуме в Краснодаре 23 и 24 ноября

Южный Маркетинг Форум проведут на площадках Баскет-холла и в ресторане Мask Palace. По информации организаторов, лекции и мастер-классы проведут эксперты и специалисты по продвижению, лидеры рынка и действующие предприниматели из Москвы, Краснодара, Ростова, Сочи и Тбилиси. Они расскажут о результатах работы на примере реальных кейсов и поделятся инструментами для роста продаж.

Как сообщают организаторы, форум соберет около 1000 представителей малого и среднего бизнеса, руководителей, практикующих маркетологов, smm-специалистов, менеджеров по продажам и других специалистов отрасли. Билеты на Южный Маркетинг Форум можно купить на сайте.

Для участников действуют четыре тарифа: Standart дает возможность посетить первый день форума с прослушиванием всех спикеров. По тарифу также предоставляется доступ к видеозаписям выступлений и чату. В него входит нетворкинг, сертификат участника и возможность стать победителем в розыгрыше подарков. Premium тариф предусматривает дополнения в виде билетов в первые ряды и обеда. VIP — тариф, обладатели которого участвуют в форуме из VIP-зоны. У них есть возможность личного общения со спикерами. ONLINE-тариф позволяет следить за форумом в прямом эфире. Для посещения второго дня форума нужно купить отдельный билет. 24 ноября в программе форума предусмотрены тренинги и разборы от экспертов, партнерские коллаборации, нетворкинг игра «Умные связи», мастер-классы, иммерсионная и психологическая практики.

Спикеры: бизнес-тренер Алексей Бабушкин;

трансформационный и фитнес-тренер, коуч-наставник по личностному росту Яна Логвина;

серийный предприниматель, руководитель сети клиник SHUGAROK и маркетингового агентства RecPLACE Владимир Крамаров;

эксперт по нейросетям Ксения Татаринцева;

эксперт «Яндекса» Тимур Угулава;

владелица единственной лицензированной школы в Краснодарском крае по маркетингу в соцсетях, эксперт по продажам и продвижению через соцсети, автор обучающего курса с лицензией Министерства образования РФ Камилла Шевченко и другие.