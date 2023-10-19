В Краснодаре открылась выставка «Артсиндика на пути шелка»

Экспозиция представит авторов из России, Индии и Армении, которые исследуют новые аспекты красоты в условиях изменения эстетических категорий в глобальном масштабе. Посетители увидят более 50 работ, созданных в разных стилях и жанрах, — соцреализм, цифровая графика, абстрактная и формалистическая живопись, арт-объекты и ассамбляж.

Как сообщили в пресс-службе музея Коваленко, арт-союз «Синдика» возводит своё название к древнему царству, располагавшемуся на Таманском полуострове в античную эпоху. В аспекте мировой культуры, Синдика была центром взаимодействий Европейской античной цивилизации с культурами Востока и царствами Кавказа, точкой их соприкосновения на северной ветви Великого Шелкового Пути, который проходил через Тамань, порты Синдик и Гермонасса.

Выставка будет работать до 6 ноября по адресу улица Красная, 15. Возрастное ограничение 16+.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка «Погружение в традицию». Можно познакомиться с творчеством современных мастеров народных художественных ремёсел региона.