Аналитики подсчитали, что в России 65% женщин готовы подрабатывать курьерами

Согласно результатам исследования, 95% опрошенных женщин-курьеров выбрали эту работу из-за гибкого графика. Из них 37% имеют другую работу, 34% — занимаются хозяйством и воспитанием детей, 11% — ищут другую работу параллельно с курьерством, а еще 9% — студентки.

Аналитики сервиса «Яндекс.Доставка» провели опрос* и выяснили, что 65% женщин готовы подрабатывать курьерами. Еще более трети женщин задумывались о курьерстве.

Также некоторые подрабатывают курьерами пока находятся в декретном отпуске, а кто-то работает в доставке после выхода на пенсию. Отмечается, что почти половина женщин-курьеров имеют высшее или неоконченное высшее образование.

По данным сервиса, женщин-курьеров в Краснодаре сейчас около 8%. Основной стереотип, из-за которого женщины не идут на эту работу, мнение о том, что это небезопасно. Почти 66% женщин, которые попробовали быть курьерами, опровергли это.

Кроме того, 69% женщин отметили, что близкие поддержали их выбор. Стесняются рассказывать о курьерстве 22% опрошенных.

Ранее Юга.ру писали, что жители Краснодара считают самыми престижными профессиями программистов и топ-менеджеров. В пятерку лидеров также вошли бизнесмены и аналитики.

* опрос провели в октябре 2023 года с помощью онлайн-анкетирования среди 2 тыс. женщин в возрасте от 16 лет.