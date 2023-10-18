Аналитики подсчитали, что в России 65% женщин готовы подрабатывать курьерами

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Vladimir Chake, pexels.com
    © Фото Vladimir Chake, pexels.com

65% женщин готовы подрабатывать курьерами, если им предложат достойный заработок

Аналитики сервиса «Яндекс.Доставка» провели опрос* и выяснили, что 65% женщин готовы подрабатывать курьерами. Еще более трети женщин задумывались о курьерстве.

Согласно результатам исследования, 95% опрошенных женщин-курьеров выбрали эту работу из-за гибкого графика. Из них 37% имеют другую работу, 34% — занимаются хозяйством и воспитанием детей, 11% — ищут другую работу параллельно с курьерством, а еще 9% — студентки.

Читайте также:

Также некоторые подрабатывают курьерами пока находятся в декретном отпуске, а кто-то работает в доставке после выхода на пенсию. Отмечается, что почти половина женщин-курьеров имеют высшее или неоконченное высшее образование.

По данным сервиса, женщин-курьеров в Краснодаре сейчас около 8%. Основной стереотип, из-за которого женщины не идут на эту работу, мнение о том, что это небезопасно. Почти 66% женщин, которые попробовали быть курьерами, опровергли это. 

Кроме того, 69% женщин отметили, что близкие поддержали их выбор. Стесняются рассказывать о курьерстве 22% опрошенных. 

Ранее Юга.ру писали, что жители Краснодара считают самыми престижными профессиями программистов и топ-менеджеров. В пятерку лидеров также вошли бизнесмены и аналитики. 

* опрос провели в октябре 2023 года с помощью онлайн-анкетирования среди 2 тыс. женщин в возрасте от 16 лет. 

Доставка и курьеры Опросы Трудоустройство Яндекс

Новости

В Краснодарском крае ночью и утром прогнозируют туман
Аналитики подсчитали, что в России 65% женщин готовы подрабатывать курьерами
В Геленджике в октябре отдыхают 25 тыс. туристов
В Краснодарском крае 4533 человека с начала года пожаловались в администрацию на укусы собак
В Краснодаре проведут национальный фестиваль «День Индии»
В Краснодаре в ноябре пройдет Южный Маркетинг Форум

Лента новостей

Реклама на сайте