На ремонт дорог в Краснодарском крае в 2023 году направили 56,8 млрд рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На ремонт дорог в Краснодарском крае в 2023 году направили на 7 млрд рублей больше, чем в 2022 году

На реализацию госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2023 году направили 56,8 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». Это на 7,8 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

Из федерального бюджета на ремонт дорог направили 8,5 млрд рублей, из краевого — 47,7 млрд рублей. Еще 570,5 млн рублей — местный бюджет. 

Читайте также:

До конца 2023 года по проекту «Безопасные дороги» планируют завершить 116 участков протяженностью 226,5 км. В трех городских агломерациях работы завершили досрочно. В нормативное состояние привели 90 объектов протяженностью около 100 км. Общий объем финансирования составил 2,2 млрд рублей.

Отмечается, что в 2023-2027 годах Краснодарский край получит 230,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог местного, регионального и федерального значений.

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике запустили движение по новым развязкам на М-4 «Дон». Их общая протяженность составляет 9 км. 

Деньги Дороги Ремонт дорог

Новости

В Краснодаре открылась выставка «Из жизни одного зеркала»
В Краснодарском крае наблюдается дефицит водителей — аналитики
Жители Краснодарского края смогут увидеть кровавое затмение
Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Спросили мнение эксперта
В Новороссийске неизвестные напали на адвоката
В Краснодаре пройдет лекция о природе привязанности

Лента новостей

Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
25 октября, 19:36
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Вчера, 14:15
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября

Реклама на сайте