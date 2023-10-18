На ремонт дорог в Краснодарском крае в 2023 году направили 56,8 млрд рублей

На ремонт дорог в Краснодарском крае в 2023 году направили на 7 млрд рублей больше, чем в 2022 году

На реализацию госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2023 году направили 56,8 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». Это на 7,8 млрд рублей больше, чем в 2022 году. Из федерального бюджета на ремонт дорог направили 8,5 млрд рублей, из краевого — 47,7 млрд рублей. Еще 570,5 млн рублей — местный бюджет.

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