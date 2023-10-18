На ремонт дорог в Краснодарском крае в 2023 году направили 56,8 млрд рублей
На ремонт дорог в Краснодарском крае в 2023 году направили на 7 млрд рублей больше, чем в 2022 году
На реализацию госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2023 году направили 56,8 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». Это на 7,8 млрд рублей больше, чем в 2022 году.
Из федерального бюджета на ремонт дорог направили 8,5 млрд рублей, из краевого — 47,7 млрд рублей. Еще 570,5 млн рублей — местный бюджет.
До конца 2023 года по проекту «Безопасные дороги» планируют завершить 116 участков протяженностью 226,5 км. В трех городских агломерациях работы завершили досрочно. В нормативное состояние привели 90 объектов протяженностью около 100 км. Общий объем финансирования составил 2,2 млрд рублей.
Отмечается, что в 2023-2027 годах Краснодарский край получит 230,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог местного, регионального и федерального значений.
Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике запустили движение по новым развязкам на М-4 «Дон». Их общая протяженность составляет 9 км.