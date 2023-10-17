В Сочи туристы потерпели бедствие на яхте. На помощь отправились спасатели

Краснодарский край

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  • © Фото со страницы urpsosochi.ru
    © Фото со страницы urpsosochi.ru

В Сочи спасли четырех туристов, которые потерпели бедствие на яхте. Судно следовало в сторону Новороссийска

ЮРПСО МЧС России сообщает, что в акватории Чёрного моря у судна пробило двигатель, и вода стала поступать на борт. Помощь на яхте ожидали четыре человека. Волнение моря на момент бедствия составляло 4 балла.

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По данным ведомства, судно находилось в семи милях от берега около поселка Головинка. Оно двигалось из морпорта Сочи в сторону Новороссийска.

Двое пассажиров яхты приехали отдыхать в Сочи из Саратовской области, а два члена экипажа — местные жители.

Туристов спасли и отвезли в морпорт Сочи. Помощь медоков им не понадобилась. Яхту отправили на буксировку.

Как писали ранее Юга.ру, в конце сентября в Крыму произошло ДТП в Судакской бухте. Пьяный водитель гидроцикла наехал на управляющего катамараном. От полученных травм второй из них погиб.

МЧС Происшествия Сочи Спасение Черное море

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