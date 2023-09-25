В Крыму гидроцикл наехал на катамаран, его водитель погиб

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Судакской бухте Крыма произошло ДТП с участием гидроцикла и катамарана. Один из водителей умер на месте

Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте сообщила, что 24 сентября в Судакской бухте гидроцикл наехал на катамаран. Это произошло в 300 метрах от берега.

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На месте полиция Крыма установила, что водитель катамарана — 54-летний житель Темрюка. Он скончался от полученных травм. После проверки материалы в отношении 31-летнего водителя гидроцикла из Ростова-на-Дону направят следователям для принятия решения.

Жителя Ростова направили на медицинское освидетельствование. Результаты обследования показали наличие алкоголя в крови. Мужчину задержали и поместили в камеру административно задержанных.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае произошло ДТП с участием автобуса ФК «Краснодар». Есть погибший.

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