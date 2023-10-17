Жителям Сириуса предлагают протестировать беспилотное такси

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала федеральной территории Сириус https://t.me/siriusfederal/2307
    © Скриншот из телеграм-канала федеральной территории Сириус https://t.me/siriusfederal/2307

В Сириусе запустят беспилотное такси. Оценить поездку может любой житель федеральной территории старше 18 лет

Официальный телеграм-канал Сириуса сообщил, что местным жителям предлагают протестировать беспилотное такси. Глава федеральной территории Дмитрий Плишкин уже оценил работу транспорта.

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«Многие наверняка уже не раз видели на улицах федеральной территории автомобили Яндекса с лидарами на крыше. Они сканируют пространство и с помощью компьютерного зрения определяют ситуацию на дороге. Роботакси многократно проехали по территории и благодаря машинному обучению способны обеспечить максимальную безопасность во всех ситуациях», — рассказал Плишкин.

Оставить заявку на поездку может каждый житель Сириуса старше 18 лет на сайте, а после ее рассмотрения — вызвать такси через приложение «Яндекс Go».

Пассажиры смогут вызвать беспилотное такси или высадится из него в точках: 

  • университет «Сириус»;
  • «Сочи Парк»;
  • отели Delta Sirius и Gamma Sirius;
  • Олимпийский и Континентальный проспекты.

В Сириусе будут курсировать 20 беспилотных автомобилей Hyundai Sonata. Узнать подробности о работе беспилотного такси можно здесь

Сотрудники «Яндекс» рассказали ТАСС, что роботакси всего проехали по России уже более 27 млн км. По данным «Ъ-Кубань», в других городах и районах Краснодарского края тестового запуска пока не будет.

Напомним, что в середине августа в Краснодарском крае поднялся тариф на поездки в такси из-за повышения цен на автомобили и их ремонт.

Как писали ранее Юга.ру, в Сириусе на автодроме реконструируют гоночную трассу, чтобы открыть Медальную площадь для пешеходов.

Автомобили Дороги Сириус Сочи Такси Транспорт

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