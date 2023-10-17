Жителям Сириуса предлагают протестировать беспилотное такси
В Сириусе запустят беспилотное такси. Оценить поездку может любой житель федеральной территории старше 18 лет
Официальный телеграм-канал Сириуса сообщил, что местным жителям предлагают протестировать беспилотное такси. Глава федеральной территории Дмитрий Плишкин уже оценил работу транспорта.
«Многие наверняка уже не раз видели на улицах федеральной территории автомобили Яндекса с лидарами на крыше. Они сканируют пространство и с помощью компьютерного зрения определяют ситуацию на дороге. Роботакси многократно проехали по территории и благодаря машинному обучению способны обеспечить максимальную безопасность во всех ситуациях», — рассказал Плишкин.
Оставить заявку на поездку может каждый житель Сириуса старше 18 лет на сайте, а после ее рассмотрения — вызвать такси через приложение «Яндекс Go».
Пассажиры смогут вызвать беспилотное такси или высадится из него в точках:
- университет «Сириус»;
- «Сочи Парк»;
- отели Delta Sirius и Gamma Sirius;
- Олимпийский и Континентальный проспекты.
В Сириусе будут курсировать 20 беспилотных автомобилей Hyundai Sonata. Узнать подробности о работе беспилотного такси можно здесь.
Сотрудники «Яндекс» рассказали ТАСС, что роботакси всего проехали по России уже более 27 млн км. По данным «Ъ-Кубань», в других городах и районах Краснодарского края тестового запуска пока не будет.
Напомним, что в середине августа в Краснодарском крае поднялся тариф на поездки в такси из-за повышения цен на автомобили и их ремонт.
Как писали ранее Юга.ру, в Сириусе на автодроме реконструируют гоночную трассу, чтобы открыть Медальную площадь для пешеходов.