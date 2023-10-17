Жителям Сириуса предлагают протестировать беспилотное такси

«Многие наверняка уже не раз видели на улицах федеральной территории автомобили Яндекса с лидарами на крыше. Они сканируют пространство и с помощью компьютерного зрения определяют ситуацию на дороге. Роботакси многократно проехали по территории и благодаря машинному обучению способны обеспечить максимальную безопасность во всех ситуациях», — рассказал Плишкин.



Оставить заявку на поездку может каждый житель Сириуса старше 18 лет на сайте, а после ее рассмотрения — вызвать такси через приложение «Яндекс Go».

Пассажиры смогут вызвать беспилотное такси или высадится из него в точках:

университет «Сириус»;

«Сочи Парк»;

отели Delta Sirius и Gamma Sirius;

Олимпийский и Континентальный проспекты.

В Сириусе будут курсировать 20 беспилотных автомобилей Hyundai Sonata. Узнать подробности о работе беспилотного такси можно здесь.



Сотрудники «Яндекс» рассказали ТАСС, что роботакси всего проехали по России уже более 27 млн км. По данным «Ъ-Кубань», в других городах и районах Краснодарского края тестового запуска пока не будет.

Напомним, что в середине августа в Краснодарском крае поднялся тариф на поездки в такси из-за повышения цен на автомобили и их ремонт.



Как писали ранее Юга.ру, в Сириусе на автодроме реконструируют гоночную трассу, чтобы открыть Медальную площадь для пешеходов.