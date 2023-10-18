В Краснодаре пройдет лекция «Проживаем свою историю в тексте»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В креативном кластере «Колос» в Краснодаре 20 октября пройдет лекция «Проживаем свою историю в тексте»

Встречу проводит Виктория Ратгольц — создательница и ведущая клуба для писателей «Пиши (не) в стол», втор двух романов, один из которых издавался в «Эксмо». Она расскажет, как вдохновиться своей жизнью и превратить её в увлекательную художественную книгу.

В программе: 

  • история биографического жанра, как текст может помочь в проработке проблем в жизни;
  • я — интересный персонаж, как найти что-то вдохновляющее в своей жизни;
  • курс на публикацию — какие издательства и литературные журналы в поиске авторов указанного жанра.

Участники узнают, какие есть современные жанры в направлении биографии и где их можно опубликовать, а также какие сюжеты из своей жизни можно использовать за основу.

По словам организаторов, лекция будет полезна тем, кто хоть раз хотел написать свое литературное произведение и тем, кто хотел бы проработать сложные моменты в своей жизни.

Начало в 19:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 5 ноября состоится кинолекторий «Волшебные миры Хаяо Миядзаки». Режиссер Шура Виниченко расскажет, как определить авторский почерк, какие фильмы составляют золотую коллекцию, как выстраивается кадр и можно ли только по цветовой композиции понять идею.

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