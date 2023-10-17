Дом за 7 млн долларов возглавил топ самой дорогой недвижимости в Краснодаре

Аналитики сайта объявлений представили подборку самой дорогой недвижимости в Краснодаре. В список вошли дома и квартиры дороже 100 млн рублей

Самый дорогой дом в Краснодаре продается за 700 млн рублей, или 7 млн долларов, как указано в объявлении на сайте «Авито». Вилла в 1 тыс. кв. метров находится в Прикубанском округе. Она выполнена в средиземноморском стиле, оснащена бильярдной и музыкальной комнатами, винным погребом и прачечной. Еще на территории есть гостевая вилла и СПА-комплекс.

© Скриншот www.avito.ru/krasnodar/doma_dachi_kottedzhi/dom_1000_m_na_uchastke_20_sot._3374001791

© Скриншот www.avito.ru/krasnodar/doma_dachi_kottedzhi/dom_1000_m_na_uchastke_20_sot._3374001791

Еще один дом продают в краевой столице за 550 млн рублей. Объект состоит из нескольких построек — основной дом с четырьмя уровнями, закрытый переход и отдельное здание с бассейной и зоной отдыха. Вся территория занимает 16 соток. Фотографий дома нет, так как продажа и показ — закрытые. Для объявления использовали рендеры. Адрес также указан приблизительный.

© Скриншот www.avito.ru/krasnodar/doma_dachi_kottedzhi/dom_2200_m_na_uchastke_16_sot._3135519542

© Скриншот www.avito.ru/krasnodar/doma_dachi_kottedzhi/dom_2200_m_na_uchastke_16_sot._3135519542

В тройку самых дорогих домов Краснодара попал особняк за 420 млн рублей. На участке расположено два дома — основной и гостевой. Есть СПА-зона, баня и хаммам. В пешей доступности находится река Кубань. Ремонт в домах выполнен в классическом стиле.

© Скриншот www.avito.ru/krasnodar/doma_dachi_kottedzhi/dom_900_m_na_uchastke_40_sot._1852018338

© Скриншот www.avito.ru/krasnodar/doma_dachi_kottedzhi/dom_900_m_na_uchastke_40_sot._1852018338

Среди квартир самой дорогой стала пятикомнатная вторичка на улице Пушкина. Её продают за 190 млн рублей. У объекта выполнена предчистовая отделка со свободной планировкой. Квартира площадью 280 кв. метров находится на последнем этаже пятиэтажного корпуса. Она единственная на этаже, а над квартирой расположена летняя терраса.

© Скриншот www.avito.ru/krasnodar/kvartiry/5-k._kvartira_280_m_58_et._3267661892

© Скриншот www.avito.ru/krasnodar/kvartiry/5-k._kvartira_280_m_58_et._3267661892

Еще одна из самых дорогих квартир продается на улице Красной. Это трехкомнатный пентхаус площадью 229 кв. метров. Объект расположен на 25 этаже и стоит 120 млн рублей. Также есть терраса и бассейн с подогревом.

© Скриншот www.avito.ru/krasnodar/kvartiry/3-k._kvartira_229_m_2525_et._3326938515

© Скриншот www.avito.ru/krasnodar/kvartiry/3-k._kvartira_229_m_2525_et._3326938515

Чуть дешевле в Краснодаре продаются еще три квартиры — за 110 млн. рублей. Они расположены на улицах Пушкина, Филатова и Совхозной. Все они имеют пять комнат и территорию для отдыха.