Больше тысячи краснодарцев отправятся в армию в осенний призыв

В осеннем призыве в армию призовут больше тысячи краснодарцев от 18 до 27 лет

Осенний призыв в 2023 году продлится до 31 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Там добавили, что ряды Вооруженных сил РФ и Росгвардии пополнят молодые люди 1996-2005 годов рождения. Повестки получили более тысячи краснодарцев. По словам начальника управления по делам казачества и военнослужащих Олега Чернобривченко, призывники не будут участвовать в СВО. Также он добавил, что основная часть молодых людей останется служить на Кубани и в частях Южного военного округа.

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