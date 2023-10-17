Больше тысячи краснодарцев отправятся в армию в осенний призыв

Краснодарский край

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  • © Фото nikitabuida, freepik.com
    © Фото nikitabuida, freepik.com

В осеннем призыве в армию призовут больше тысячи краснодарцев от 18 до 27 лет

Осенний призыв в 2023 году продлится до 31 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Там добавили, что ряды Вооруженных сил РФ и Росгвардии пополнят молодые люди 1996-2005 годов рождения.

Повестки получили более тысячи краснодарцев. По словам начальника управления по делам казачества и военнослужащих Олега Чернобривченко, призывники не будут участвовать в СВО. Также он добавил, что основная часть молодых людей останется служить на Кубани и в частях Южного военного округа.

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Талантливых выпускников вузов и студентов могут направить в научные роты, где они будут вести исследования. Некоторые призывники попадут в президентский полк, отметил Чернобривченко.

«В осенний призыв на службу в последний раз будут призывать молодых людей до 27 лет. Изменение верхней возрастной планки до 30 лет поэтапно начнется с будущего года», — сказал начальник управления. 

Напомним, в осенний призыв повестки получат около 6 тыс. мужчин из Краснодарского края. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что регион стал лидирующим в России по количеству призывников. 

Армия Краснодар Призыв

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Больше тысячи краснодарцев отправятся в армию в осенний призыв

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