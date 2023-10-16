«Ростелеком» подключил к интернету высокогорный лагерь для альпинистов «Безенги»

Технические специалисты компании на высоте более 2500 метров над уровнем моря проложили более 20 км оптического кабеля от ближайшего к базе селения с одноименным названием.

Альплагерь «Безенги» находится на территории Кабардино-Балкарского высокогорного государственного заповедника, в пограничной зоне РФ. Подключение его к интернету повлияет не только на цифровое развитие региона, но и на обеспечение безопасности страны.

Построенную оптическую инфраструктуру будут использовать службы МЧС, администрация заповедника и другие государственнве организации. Она послужит базой для развития сотовой связи в близлежащих высокогорных районах.

«Интенсивное развитие туристического кластера в Кабардино-Балкарии требует создания соответствующей инфраструктуры, в том числе подключения современной связи. Этот проект имеет большое значение для нас потому, что цифровые сервисы повышают статус объектов туризма, создают условия для комфортного пребывания и формируют у туристов положительный имидж региона», — отметил Залим Хутов, директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком».

В торжественной церемонии запуска сетевой инфраструктуры на территории альплагеря поучаствовали директор Кабардино-Балкарского филиала «Ростелекома» Залим Хутов, а также руководители органов власти Кабардино-Балкарии: председатель правительства Алий Мусуков, и.о. министра курортов и туризма Ислам Шаваев, и.о. министра цифрового развития Аскер Бозиев, министр спорта Ислам Хасанов и глава Черекского района Аслан Кульбаев.

«Популярность альплагеря «Безенги» среди туристов неизменно растет. Российские альпинисты называют наш район «Малые Гималаи» за суровость вершин и вечных ледников на них. Сам факт наличия интернета в такой сложной высокогорной местности свидетельствует о соответствии нашего туристического кластера международным стандартам качества и гостеприимства и создает условия для популяризации республики на российском и международном рынке. В этом контексте «Ростелеком», расширяя инфраструктуру связи, вносит существенный вклад в развитие турбизнеса республики», — подчеркнул Алий Анаев, директор АУСБ «Безенги».

«Ростелеком» в Кабардино-Балкарии уделяет особое внимание цифровизации туристической сферы. Сегодня современной связью от национального цифрового провадера обеспечены все санаторно-курортные комплексы в республике.