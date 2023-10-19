Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов. Рассказываем, что посмотреть в кино с 19 октября
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе
Комедийный боевик «Телохранитель на фрилансе» рассказывает о бывшем спецназовце Мейсоне Петтисе, который давно застрял на бесперспективной офисной работе. Неожиданно ему подворачивается хорошо оплачиваемое задание — сопроводить журналистку Клэр Веллингтон в её командировке в Палдонию. Там девушке нужно взять интервью у местного диктатора Хуана Венегаса. Как только Мейсон и Клэр прилетают туда, в стране начинается государственный переворот.
Криминальный триллер «Анатомия падения» рассказывает об успешной писательнице Сандре Войтер, которую обвиняют в убийстве мужа. Героиня же утверждает, что она не имеет к произошедшему отношения, супруг просто упал с чердака. Единственным свидетелем оказывается их слепой сын.
Действие хоррора «Мегазавр» происходит на отдаленном острове, куда для изучения загадочного и редкого растения приезжает группа студентов. По слухам, здесь живут древние хищники из Юрского периода. Вскоре путешественникам предстоит столкнуться с доисторическими крокодилами, жаждущими их крови.
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Действие приключенческой драмы «Дух Байкала» происходит в Иркутской области. 12-летний Лёня тяжело переживает смерть матери. Поскольку у сурового отца много работы и разных забот, он решает отправить сына к дедушке в глухую деревню на зимнюю рыбалку. В дороге к озеру они попадают в бурю и им приходится покинуть грузовик в поисках выхода из снежного плена.
Главный герой мелодраматической комедии «Страсти по Матвею» — прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Спонтанная художница Агата же живёт одним днём и не привыкла ничего планировать наперед. После знакомства молодые люди понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности.
Драма «Планета Максимус» — версия шоу Саши Петрова, которая объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку. Это основанный на реальных событиях рассказ об отношениях его друга Макса и девушки Кати, размышление о неизбежности смерти и бесконечности жизни.
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Действие комедии «На Рубле без рубля» строится вокруг красавицы Анны, счастливая и благополучная жизнь которой рушится в один миг. Муж-бизнесмен без объяснения причин бросает девушку и подает на развод, а ведь он обещал спонсировать её благотворительный проект. Анна же надеется, что это не разрыв, а временный кризис, и заселяет первых участниц к себе в особняк. В краю «Бентли» и «Прада» оказываются: деревенская простушка, инстадива, бывшая заключенная и веган-эко-феминистка.
В драматическом триллере «Искушение» начинающая журналистка Инес устраивается стажером в глянцевый журнал. Её первое задание — провести три дня в компании известного футболится и написать о нем статью. То, что сначала выглядело как идеальный шанс продвижения по карьерной лестнице, превращается в опасную игру.
Действие криминального триллера «Подвал господина Гринберга» происходит в маленьком провинциальном городке. Там одна за одной пропадают молодые и красивые девушки. В компании последней жертвы в баре видели Артура Гринберга, именно на него падает подозрение полиции. Казалось бы, преступление раскрыто. Но поймать преступника будет не так просто.
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Действие хоррора «Байки на Хэллоуин» происходит в городе Эль Пасо штата Техас. Полиция обнаруживает в одном из домов 27 мертвецов. Единственного чудом выжившего двое скептично настроенных следователей подвергают жесткому допросу. Незнакомец называет себя Путешественником и утверждает, что обладает даром видеть и проникать в другие миры. По его словам, резня не является результатом рук человеческих, и что в ближайшие часы подобная участь ждет всех присутствующих, если свидетеля не освободят.
Хоррор «Тюрьма живых мертвецов» рассказывает о бывшем спецназовце Эмоне, которых находится за решеткой уже восемь лет и рассчитывает на УДО. Однако после драки теряет шанс выйти раньше назначенного срока. Когда окружающие внезапно начинают превращаться в монстров, руководство тюрьмы выпускает всех заключённых. Оказавшийся на свободе Эмон решает добраться до жены и глухой дочки.
Действие приключенческого фильма «Лесси — лохматый детектив» происходит на ферме, куда к тёте на период каникул приезжает Фло с любимой собакой. Женщина живет со своими детьми Клео и Анри и джек-рассел-терьером Пиппой. Вскоре последняя бесследно пропадает. Вместе с Лесси трое друзей отправляются ловить воров и спасать Пиппу.
Комедия «Очень плохая девчонка» рассказывает о Рен Пеппер, которая раньше знатно отрывалась со своими подругами. Время идет, и собраться вместе, как в былые времена, почти нет возможности. Кто-то смирился с тихой жизнью, а кто-то не готов оставлять шумные вечеринки позади. Чтобы вновь собрать старую компанию, Рен идет на ложь, которая в итоге выходит из-под контроля.
Мультфильм «Северные амуры» рассказывает историю о пяти бойцах, которым предстоит пройти две войны — Русско-шведскую и Отечественную 1812 года. Это добрая анимационная лента о дружбе, любви и порядочности.
Боевик «Дорога отчаяния» — экранизация одноимённого романа современного писателя Майкла Фэрриса Смита. Главный герой Рассел выходит из тюрьмы и возвращается в родной маленький городок в Миссисипи в надежде построить новую жизнь. Когда в его жизни появляется женщина, изначальные планы рушатся.