Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов. Рассказываем, что посмотреть в кино с 19 октября

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе

Комедийный боевик «Телохранитель на фрилансе» рассказывает о бывшем спецназовце Мейсоне Петтисе, который давно застрял на бесперспективной офисной работе. Неожиданно ему подворачивается хорошо оплачиваемое задание — сопроводить журналистку Клэр Веллингтон в её командировке в Палдонию. Там девушке нужно взять интервью у местного диктатора Хуана Венегаса. Как только Мейсон и Клэр прилетают туда, в стране начинается государственный переворот. Криминальный триллер «Анатомия падения» рассказывает об успешной писательнице Сандре Войтер, которую обвиняют в убийстве мужа. Героиня же утверждает, что она не имеет к произошедшему отношения, супруг просто упал с чердака. Единственным свидетелем оказывается их слепой сын. Действие хоррора «Мегазавр» происходит на отдаленном острове, куда для изучения загадочного и редкого растения приезжает группа студентов. По слухам, здесь живут древние хищники из Юрского периода. Вскоре путешественникам предстоит столкнуться с доисторическими крокодилами, жаждущими их крови.

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Действие приключенческой драмы «Дух Байкала» происходит в Иркутской области. 12-летний Лёня тяжело переживает смерть матери. Поскольку у сурового отца много работы и разных забот, он решает отправить сына к дедушке в глухую деревню на зимнюю рыбалку. В дороге к озеру они попадают в бурю и им приходится покинуть грузовик в поисках выхода из снежного плена. Главный герой мелодраматической комедии «Страсти по Матвею» — прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Спонтанная художница Агата же живёт одним днём и не привыкла ничего планировать наперед. После знакомства молодые люди понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Драма «Планета Максимус» — версия шоу Саши Петрова, которая объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку. Это основанный на реальных событиях рассказ об отношениях его друга Макса и девушки Кати, размышление о неизбежности смерти и бесконечности жизни.

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Действие комедии «На Рубле без рубля» строится вокруг красавицы Анны, счастливая и благополучная жизнь которой рушится в один миг. Муж-бизнесмен без объяснения причин бросает девушку и подает на развод, а ведь он обещал спонсировать её благотворительный проект. Анна же надеется, что это не разрыв, а временный кризис, и заселяет первых участниц к себе в особняк. В краю «Бентли» и «Прада» оказываются: деревенская простушка, инстадива, бывшая заключенная и веган-эко-феминистка. В драматическом триллере «Искушение» начинающая журналистка Инес устраивается стажером в глянцевый журнал. Её первое задание — провести три дня в компании известного футболится и написать о нем статью. То, что сначала выглядело как идеальный шанс продвижения по карьерной лестнице, превращается в опасную игру. Действие криминального триллера «Подвал господина Гринберга» происходит в маленьком провинциальном городке. Там одна за одной пропадают молодые и красивые девушки. В компании последней жертвы в баре видели Артура Гринберга, именно на него падает подозрение полиции. Казалось бы, преступление раскрыто. Но поймать преступника будет не так просто.

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