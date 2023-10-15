Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Тима Бертона

В Краснодаре 20 октября состоится лекция «Тим Бертон — темный маг и макабрический идеалист»

В программе:

неоготический стиль в режиссуре и мистицизм, похожий на реализм;

Тим Бертон + «Семейка Аддамс» + Netflix = ?

«сделай, как в Хогвартсе, только мрачнее»: почему «Уэнсдей» обвиняют в плагиате «Гарри Поттера» и чем вдохновлялись создатели сериала.

Встречу проводят лекторы проекта Vita Nuova Алена Павлова и Виктор Венгерский.

Начало в 19:00. Стоимость участия 700 рублей. Зарегистрироваться можно здесь. Лекция состоится по адресу улица Красная, 124Б, пятый этаж, 52 кабинет.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына с 11 октября работает выставка «Шоколадные истории». Кондитер, шоколатье и художник Николай Попов воплотил в шоколаде порядка 150 копий предметов из фондов музея.