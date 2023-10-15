Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Тима Бертона

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к мультфильму «Труп невесты» © Скриншот видео с YouTube-канала «KinoInform Россия - Архив», www.youtube.com/@kinoinform-5348
    Кадр из трейлера к мультфильму «Труп невесты» © Скриншот видео с YouTube-канала «KinoInform Россия - Архив», www.youtube.com/@kinoinform-5348

В Краснодаре 20 октября состоится лекция «Тим Бертон — темный маг и макабрический идеалист»

В программе:

  • неоготический стиль в режиссуре и мистицизм, похожий на реализм;
  • Тим Бертон + «Семейка Аддамс» + Netflix = ?
  • «сделай, как в Хогвартсе, только мрачнее»: почему «Уэнсдей» обвиняют в плагиате «Гарри Поттера» и чем вдохновлялись создатели сериала.

Встречу проводят лекторы проекта Vita Nuova  Алена Павлова и Виктор Венгерский.

Начало в 19:00. Стоимость участия 700 рублей. Зарегистрироваться можно здесь. Лекция состоится по адресу улица Красная, 124Б, пятый этаж, 52 кабинет.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына с 11 октября работает выставка «Шоколадные истории». Кондитер, шоколатье и художник Николай Попов воплотил в шоколаде порядка 150 копий предметов из фондов музея. 

Афиша Кино Кинопрокат Лекции Образование отдых Развлечения

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть фильм «Унесенные ветром» 1939 года
Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Тима Бертона
В Кисловодске пройдет гастрономический фестиваль «Некислый ВИходНОй»
Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Новороссийска. Женщина с инвалидностью годами не может покинуть квартиру
Краснодарского активиста Виталия Вотановского внесли в реестр иноагентов
На Крымском мосту завершили ремонт поврежденного взрывом участка дороги

Лента новостей

Переселение душ, поиски вдохновения, космические приключения
12 октября, 13:21
Переселение душ, поиски вдохновения, космические приключения
Рассказываем, что посмотреть в кино с 12 октября
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
13 октября, 10:52 Реклама
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
Как кубанский аграрий купил комбайн Ростсельмаш и собирает не меньше 1,5 тонны урожая в год
Много слёз и маленькие чудеса
10 октября, 10:57
Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре

Реклама на сайте