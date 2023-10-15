Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Тима Бертона
В Краснодаре 20 октября состоится лекция «Тим Бертон — темный маг и макабрический идеалист»
В программе:
- неоготический стиль в режиссуре и мистицизм, похожий на реализм;
- Тим Бертон + «Семейка Аддамс» + Netflix = ?
- «сделай, как в Хогвартсе, только мрачнее»: почему «Уэнсдей» обвиняют в плагиате «Гарри Поттера» и чем вдохновлялись создатели сериала.
Встречу проводят лекторы проекта Vita Nuova Алена Павлова и Виктор Венгерский.
Начало в 19:00. Стоимость участия 700 рублей. Зарегистрироваться можно здесь. Лекция состоится по адресу улица Красная, 124Б, пятый этаж, 52 кабинет.
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