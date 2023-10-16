В Анапе тринадцатилетней Саше Вальчик необходимо дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь
«Русфонд» начал сбор средств девочке из Анапы на специализированное лечение
Сашу удочерила Ольга Морозова в три месяца. Женщина забрала ее из отделения детей-отказников. Девочка родилась с весом 1,9 кг и врожденными пороками.
«Врачи говорили, что дочка будет лежачей. Но с раннего ее детства мы начали проходить курсы реабилитации в разных городах. В год дочка впервые перевернулась, в полтора года начала ползать. С рождения у Саши был подвывих обоих бедер, что препятствовало полноценной реабилитации, к тому же подвывихи в любой момент могли стать вывихами», — поделилась мама Саши.
В Краснодарском крае трехмесячному Давику Моисеенко необходим генетический анализ:
Девочка перенесла две сложные операции на тазобедренных суставах. «Русфонд» помог оплатить семье лечение в Таганроге. После Саша начала ходить с поддержкой и самостоятельно передвигаться у опоры. Два года назад «Русфонд» купил для нее специальную коляску для занятий и прогулок.
Сейчас Саша занимается танцами на колясках, получает награды, побеждает в конкурсах, но ее резкий рост привел к искривлению позвоночника. У нее появились боли в спине. В Москве девочке готовы провести лечение, чтобы укрепить мышцы спины.
«У Саши детский церебральный паралич, спастическая диплегия, задержка психомоторного и речевого развития. Необходима госпитализация для проведения обследования и курса восстановительного лечения. Оно включает в себя массаж, ЛФК и занятия на тренажерах. Мы поможем девочке укрепить мышцы спины, скорректировать мышечный тонус, улучшить координацию движений и развить мелкую моторику», — рассказала невролог московского института медицинских технологий Елена Малахова.
Семья живет на пенсию Саши и пособие опекуна Ольги. Самим им сложно собрать необходимую сумму. На комплексное лечение требуется 241 295 рублей.
Как помочь Саше?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
- отправить пожертвование с карты Сбербанка через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Вальчик);
- с телефона через систему быстрых платежей;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно для айфона и андроида);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Саши Вальчик. НДС не облагается.