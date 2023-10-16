В Анапе тринадцатилетней Саше Вальчик необходимо дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

Сашу удочерила Ольга Морозова в три месяца. Женщина забрала ее из отделения детей-отказников. Девочка родилась с весом 1,9 кг и врожденными пороками. «Врачи говорили, что дочка будет лежачей. Но с раннего ее детства мы начали проходить курсы реабилитации в разных городах. В год дочка впервые перевернулась, в полтора года начала ползать. С рождения у Саши был подвывих обоих бедер, что препятствовало полноценной реабилитации, к тому же подвывихи в любой момент могли стать вывихами», — поделилась мама Саши.

Девочка перенесла две сложные операции на тазобедренных суставах. «Русфонд» помог оплатить семье лечение в Таганроге. После Саша начала ходить с поддержкой и самостоятельно передвигаться у опоры. Два года назад «Русфонд» купил для нее специальную коляску для занятий и прогулок.



Сейчас Саша занимается танцами на колясках, получает награды, побеждает в конкурсах, но ее резкий рост привел к искривлению позвоночника. У нее появились боли в спине. В Москве девочке готовы провести лечение, чтобы укрепить мышцы спины.



«У Саши детский церебральный паралич, спастическая диплегия, задержка психомоторного и речевого развития . Необходима госпитализация для проведения обследования и курса восстановительного лечения. Оно включает в себя массаж, ЛФК и занятия на тренажерах. Мы поможем девочке укрепить мышцы спины, скорректировать мышечный тонус, улучшить координацию движений и развить мелкую моторику», — рассказала невролог московского института медицинских технологий Елена Малахова.

Семья живет на пенсию Саши и пособие опекуна Ольги. Самим им сложно собрать необходимую сумму. На комплексное лечение требуется 241 295 рублей .

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