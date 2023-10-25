В Краснодаре пройдет благотворительный фестиваль-маркет в поддержку приюта «Краснодог»

Событие приурочено к 20-летию организации. В рамках образовательной программы пройдут лекции от врача ОРИТ [специалист в области интенсивной терапии, инфузионной терапии, анестезиологии и реанимации — прим. Юга.ру] Юлии Кикоть и кинолога Марины Дубовиковой, Алёна Дубиковская окунет гостей в историю первых приютов России, Софья Ариничева расскажет о славянской мифологии.

В рамках маркета можно будет приобрести различные товары от местных производителей. Также запланированы мастер-классы от художницы Марины Волковой и ArtisticLab, концерт певицы Алены Корневой и клавишницы Анны Копничевой с авторской программой «Голос души, выступления групп «До завтра и обратно» и Ula Diring, розыгрыши призов.

Все вырученные средства пойдут на помощь приюту. Фестиваль-маркет пройдет с 11:00 до 21:00 по адресу улица Зиповская, 5/33.

Как писали Юга.ру, в краснодарский арт-центр «Бронзовая лошадь» 28-29 октября на фестиваль-пристрой в поисках семьи приедут более 100 бездомных собак и кошек. Организаторы ставят перед собой цель найти любящих и заботливых хозяев животным из приютов, а также рассказать жителям и гостям города о доступных способах помочь четвероногим.