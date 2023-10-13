В Краснодаре открылась выставка «Погружение в традицию»

В Краснодарском музее имени Коваленко 12 октября открылась выставка «Погружение в традицию»

Можно познакомиться с творчеством современных мастеров народных художественных ремёсел Краснодарского края. Выставочный проект объединил более 200 произведений, выполненных в традиционных техниках: вышивка, узорное ткачество, плетение из растительных материалов, текстильная и глиняная игрушка, лоскутное шитье и резьба по дереву.

Среди авторов — Надежда Кожевникова и Татьяна Асанова, Вера Дорофеева, Ольга Скворцова, Елена Соловецкая, Алла Сухомлинова и Татьяна Христюк, Марина Мишина, Майя Сысоева, Наталья Ветютнева, Марина Техова, Лидия Долгополенко, Любовь Назарова и Юлия Щербина, Юлия Воронина и Анжелика Соловьева.

Выставка будет работать до 6 ноября по адресу улица Красная, 15.