В Краснодаре открылась выставка «Погружение в традицию»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 12 октября открылась выставка «Погружение в традицию»

Можно познакомиться с творчеством современных мастеров народных художественных ремёсел Краснодарского края. Выставочный проект объединил более 200 произведений, выполненных в традиционных техниках: вышивка, узорное ткачество, плетение из растительных материалов, текстильная и глиняная игрушка, лоскутное шитье и резьба по дереву.

Среди авторов — Надежда Кожевникова и Татьяна Асанова, Вера Дорофеева, Ольга Скворцова, Елена Соловецкая, Алла Сухомлинова и Татьяна Христюк, Марина Мишина, Майя Сысоева, Наталья Ветютнева, Марина Техова, Лидия Долгополенко, Любовь Назарова и Юлия Щербина, Юлия Воронина и Анжелика Соловьева.

Выставка будет работать до 6 ноября по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре доступна персональная выставка Олега Иващенко «Невесомость». В экспозиции представлено более 40 работ живописи, графики и видео. 

Афиша Выставки Искусство Музеи отдых Развлечения

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