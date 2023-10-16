Краснодарские новостройки начали подключать к гигабитному интернету от МТС

МТС начала проводить в новостройках Краснодара интернет со скоростью до 1 Гбит/с по технологии GPON (оптика до клиента)

Первыми потенциальными пользователями новой технологии стали тысячи семей новых ЖК на Западном обходе.

Абоненты могут смотреть фильмы в максимальном качестве (UHD), играть в онлайн-игры с высокой детализацией и скачивать тяжелые файлы максимально быстро.

Как отмечает оператор, новая сеть более надежная и удобная в обслуживании при работе в многоквартирных домах. Ее установка не требует отдельных помещений для коммутационного оборудования и визуально выглядит более эстетично в современных ЖК. Один оптический провод может передавать интернет сотням абонентов одновременно, и это никак не отражается на качестве и скорости подключения.

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В начале года первые сети GPON на Кубани заработали в Белореченске и в отдельных коттеджных поселках края. МТС планирует развивать сеть в новых микрорайонов Краснодара, в том числе там, где нельзя провести скоростной интернет по традиционным технологиям. При подключении сразу нескольких услуг одного тарифа — мобильной связи и интернета, домашнего интернета и ТВ, а также онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС — абоненты могут сэкономить до 40% расходов на телеком-сервисы.