Краснодарские новостройки начали подключать к гигабитному интернету от МТС

Краснодарский край

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  • © Изображение Freepik, ru.freepik.com
    © Изображение Freepik, ru.freepik.com

МТС начала проводить в новостройках Краснодара интернет со скоростью до 1 Гбит/с по технологии GPON (оптика до клиента)

Первыми потенциальными пользователями новой технологии стали тысячи семей новых ЖК на Западном обходе.

Абоненты могут смотреть фильмы в максимальном качестве (UHD), играть в онлайн-игры с высокой детализацией и скачивать тяжелые файлы максимально быстро.

Как отмечает оператор, новая сеть более надежная и удобная в обслуживании при работе в многоквартирных домах. Ее установка не требует отдельных помещений для коммутационного оборудования и визуально выглядит более эстетично в современных ЖК. Один оптический провод может передавать интернет сотням абонентов одновременно, и это никак не отражается на качестве и скорости подключения.

Летает или падает:

В начале года первые сети GPON на Кубани заработали в Белореченске и в отдельных коттеджных поселках края. МТС планирует развивать сеть в новых микрорайонов Краснодара, в том числе там, где нельзя провести скоростной интернет по традиционным технологиям. При подключении сразу нескольких услуг одного тарифа — мобильной связи и интернета, домашнего интернета и ТВ, а также онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС — абоненты могут сэкономить до 40% расходов на телеком-сервисы.

Как писали Юга.ру, МТС начала тестирование сверхскоростной гигабитной сети на Кубани в 2020 году. За последние полгода МТС дополнительно подключил к гигабитному интернету 16 тыс. квартир в Краснодаре, Новороссийске и Анапе.

Интернет Краснодар МТС Технологии

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