МТС начала тестирование сверхскоростной гигабитной сети на Кубани

МТС начала подключение первых абонентов фиксированных сетей связи с возможностью доступа в интернет на скорости до 1 Гб/сек

Первые участки гигабитной сети построены в Краснодаре и Анапе. Часть ранее построенных сетей была модернизирована, а наибольшее количество домохозяйств охвачено современными технологиями впервые. С этой целью МТС модернизировала магистральные узлы, установила новые гигабитные коммутаторы, провела апдейт внутридомовых распределительных сетей. В общей сложности доступ к новым скоростям домашнего интернета уже получили более 5 тыс. домохозяйств двух городов.

Компания планирует до конца года обеспечить скоростными технологиями свыше 40 тыс. домохозяйств Краснодара и Анапы. В краевой столице новая сеть на первом этапе будет работать в микрорайонах Гидростроителей, Восточно-Кругликовском, Музыкальном. В Анапе работы сосредоточены в районе Супсехского шоссе.