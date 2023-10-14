Краснодарского активиста Виталия Вотановского внесли в реестр иноагентов

Минюст России 13 октября внес в реестр иноагентов автора телеграм-канала «Титушки в Краснодаре» Виталия Вотановского*

Министерство юстиции РФ 13 октября опубликовало обновленный список иноагентов. В перечень попал военный пенсионер и общественный активист из Краснодара Виталий Вотановский*. Он известен как автор телеграм-канала «Титушки в Краснодаре».

На сайте Минюста указано, что Вотановский* «активно взаимодействовал с иностранными СМИ и иностранными агентами, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации».

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Напомним, активист уехал из России. О причинах отъезда и о том, чем Вотановский* привлек внимание во время СВО, мы писали здесь.

Напомним, в мае 2023 года активиста оштрафовали за участие в деятельности запрещенной иностранной организации. Поводом стали репосты в соцсети.