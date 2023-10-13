Оплатить парковку в Краснодаре теперь можно в приложении или банкомате Сбера

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сбер совместно с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Краснодара расширили возможности оплаты муниципальных парковок

Стоянку на открытых парковках без шлагбаума в Краснодаре теперь можно оплатить еще двумя способами:

  • с телефона в приложении СберБанк Онлайн;
  • в ближайшем банкомате Сбера наличными или банковской картой.
управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко

управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко

Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка

«По данным на 1 июля этого года, Краснодарский край — на третьем месте в России по количеству легковых автомобилей, а Краснодар традиционно занимает первые строчки рейтингов в стране по числу личных авто на душу населения. При этом, большинство автолюбителей города уже активно используют цифровые решения Сбера. Поэтому наш совместный с мэрией Краснодара проект будет удобен и полезен сотням тысяч владельцев авто», — считает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Бесплатно парковаться на городских стоянках могут:

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин, в среднем каждый второй житель Краснодара передвигается по городу на личном автомобиле. «В городе уже обустроили свыше 1600 парковок, и только пятая часть из них на 9 тысяч машиномест — платные. Наибольшей популярностью они традиционно пользуются в центральной части Краснодара», — отмечает Белугин.

Ранее Юга.ру писали, что к 2025 году мэрия Краснодара добавит две тысячи платных парковочных мест.

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