Оплатить парковку в Краснодаре теперь можно в приложении или банкомате Сбера

Сбер совместно с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Краснодара расширили возможности оплаты муниципальных парковок

Стоянку на открытых парковках без шлагбаума в Краснодаре теперь можно оплатить еще двумя способами: с телефона в приложении СберБанк Онлайн;

в ближайшем банкомате Сбера наличными или банковской картой.

управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка

«По данным на 1 июля этого года, Краснодарский край — на третьем месте в России по количеству легковых автомобилей, а Краснодар традиционно занимает первые строчки рейтингов в стране по числу личных авто на душу населения. При этом, большинство автолюбителей города уже активно используют цифровые решения Сбера. Поэтому наш совместный с мэрией Краснодара проект будет удобен и полезен сотням тысяч владельцев авто», — считает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Бесплатно парковаться на городских стоянках могут: водители электромобилей и гибридов

многодетные семьи

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин, в среднем каждый второй житель Краснодара передвигается по городу на личном автомобиле. «В городе уже обустроили свыше 1600 парковок, и только пятая часть из них на 9 тысяч машиномест — платные. Наибольшей популярностью они традиционно пользуются в центральной части Краснодара», — отмечает Белугин.