Оплатить парковку в Краснодаре теперь можно в приложении или банкомате Сбера
Сбер совместно с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Краснодара расширили возможности оплаты муниципальных парковок
Стоянку на открытых парковках без шлагбаума в Краснодаре теперь можно оплатить еще двумя способами:
- с телефона в приложении СберБанк Онлайн;
- в ближайшем банкомате Сбера наличными или банковской картой.
управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко
Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка
«По данным на 1 июля этого года, Краснодарский край — на третьем месте в России по количеству легковых автомобилей, а Краснодар традиционно занимает первые строчки рейтингов в стране по числу личных авто на душу населения. При этом, большинство автолюбителей города уже активно используют цифровые решения Сбера. Поэтому наш совместный с мэрией Краснодара проект будет удобен и полезен сотням тысяч владельцев авто», — считает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
Бесплатно парковаться на городских стоянках могут:
Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин, в среднем каждый второй житель Краснодара передвигается по городу на личном автомобиле. «В городе уже обустроили свыше 1600 парковок, и только пятая часть из них на 9 тысяч машиномест — платные. Наибольшей популярностью они традиционно пользуются в центральной части Краснодара», — отмечает Белугин.
Ранее Юга.ру писали, что к 2025 году мэрия Краснодара добавит две тысячи платных парковочных мест.