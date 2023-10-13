Горнолыжные курорты Краснодарского края хотят соединить пешеходной зоной

Согласно «дорожной карте», проект реализуют в три этапа. Сначала благоустроят маршрут «поселок Красная Поляна — Эсто-Садок», затем обустроят улицу Эстонскую и соединят её с от ресторана «Шале» с улицей Березовой.

Горнолыжные курорты «Красная Поляна», «Газпром», «Роза Хутор» поселки Эсто-Садок и Красная Поляна соединят пешеходной зоной. Работы уже ведутся, сообщили в пресс-службе администрации края.

До конца 2023 года власти планируют завершить строительство соединительной трассы между «Газпром Поляной» и «Роза Хутор» на высоте 780 метров над уровнем моря. Все работы должны закончить в 2026-2027 годах.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что особое внимание нужно уделить доступности маршрута для маломобильных граждан.

Ранее Юга.ру писали, что в Северо-Кавказском федеральном округе хотят создать маршрут для автотуристов.