Горнолыжные курорты Краснодарского края хотят соединить пешеходной зоной

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Курорты горного кластера Сочи решили соединить пешеходным маршрутом

Горнолыжные курорты «Красная Поляна», «Газпром», «Роза Хутор» поселки Эсто-Садок и Красная Поляна соединят пешеходной зоной. Работы уже ведутся, сообщили в пресс-службе администрации края.

Согласно «дорожной карте», проект реализуют в три этапа. Сначала благоустроят маршрут «поселок Красная Поляна — Эсто-Садок», затем обустроят улицу Эстонскую и соединят её с от ресторана «Шале» с улицей Березовой. 

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До конца 2023 года власти планируют завершить строительство соединительной трассы между «Газпром Поляной» и «Роза Хутор» на высоте 780 метров над уровнем моря. Все работы должны закончить в 2026-2027 годах.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что особое внимание нужно уделить доступности маршрута для маломобильных граждан. 

Ранее Юга.ру писали, что в Северо-Кавказском федеральном округе хотят создать маршрут для автотуристов. 

Горнолыжный спорт Курорты и туризм отдых Сочи

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Горнолыжные курорты Краснодарского края хотят соединить пешеходной зоной
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