В Ростове-на-Дону заработал первый умный пешеходный переход

«Ростелеком» установил первый умный пешеходный переход в Ростове-на-Дону

Интеллектуальная система появилась на проспекте Стачки, 217. Рядом — остановка общественного транспорта, школа и университет. Участок проспекта возле перехода отличается интенсивным дорожным трафиком и долгое время считался аварийным. Уже в первый месяц после запуска решения «Ростелекома» количество нарушений ПДД на нем заметно снизилось.

Кроме основной функции, переход: оповещает водителей о начале движения пешеходов;

автоматически включает освещение ночью;

фиксирует скорость и нарушения водителей, которые не пропускают пешеходов или выезжают на полосу встречного движения.

«С появлением системы на этом участке дороги ситуация заметно изменилась: за первый месяц использования количество правонарушений снизилось в семь раз. Статистика говорит сама за себя — если в первые дни зафиксировали 157 нарушений, то сейчас речь идет о примерно 20 случаях. Это лишь подтверждает необходимость распространения таких умных решений в городе. Жители, которые первыми протестировали обновленный пешеходный переход, также отметили пользу от его применения», — объяснил вице-президент на юге, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Основная цель умного пешеходного перехода — создать безопасные условия и сократить количество нарушений ПДД.

«Долгое время на данном участке происходили ДТП с участием пешеходов. Именно поэтому он был выбран для установки первого умного пешеходного перехода. Совместно с «Ростелекомом» мы организовали эксплуатацию системы, которая, я надеюсь, позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, ликвидировать место концентрации ДТП, а также снизить смертность на дорогах города», — отметил директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня.

Администрация Ростова-на-Дону рассматривает возможность расширить географию применения таких интеллектуальных систем на других нерегулируемых пешеходных переходах.