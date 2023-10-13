В Ростове-на-Дону заработал первый умный пешеходный переход
«Ростелеком» установил первый умный пешеходный переход в Ростове-на-Дону
Интеллектуальная система появилась на проспекте Стачки, 217. Рядом — остановка общественного транспорта, школа и университет. Участок проспекта возле перехода отличается интенсивным дорожным трафиком и долгое время считался аварийным. Уже в первый месяц после запуска решения «Ростелекома» количество нарушений ПДД на нем заметно снизилось.
Кроме основной функции, переход:
- оповещает водителей о начале движения пешеходов;
- автоматически включает освещение ночью;
- фиксирует скорость и нарушения водителей, которые не пропускают пешеходов или выезжают на полосу встречного движения.
«С появлением системы на этом участке дороги ситуация заметно изменилась: за первый месяц использования количество правонарушений снизилось в семь раз. Статистика говорит сама за себя — если в первые дни зафиксировали 157 нарушений, то сейчас речь идет о примерно 20 случаях. Это лишь подтверждает необходимость распространения таких умных решений в городе. Жители, которые первыми протестировали обновленный пешеходный переход, также отметили пользу от его применения», — объяснил вице-президент на юге, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.
Основная цель умного пешеходного перехода — создать безопасные условия и сократить количество нарушений ПДД.
«Долгое время на данном участке происходили ДТП с участием пешеходов. Именно поэтому он был выбран для установки первого умного пешеходного перехода. Совместно с «Ростелекомом» мы организовали эксплуатацию системы, которая, я надеюсь, позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, ликвидировать место концентрации ДТП, а также снизить смертность на дорогах города», — отметил директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня.
Администрация Ростова-на-Дону рассматривает возможность расширить географию применения таких интеллектуальных систем на других нерегулируемых пешеходных переходах.
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