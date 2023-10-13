В центре Краснодара из-за проведения забега ограничат автомобильное движение
В Краснодаре 15 октября для автомобилистов перекроют несколько центральных улиц. Там пройдет забег
В центре Краснодара 15 октября пройдет легкоатлетический забег. Участники преодолеют дистанции в 3 и 10 км. Также будет детская миля и эстафета.
Соревнования начнутся в 9:00, но уже с 6:00 центральные улицы будут закрыты для автомобилистов. Проезд по ним возобновят после окончания забега.
Временно будут недоступны следующие участки:
- улица Красная от ул. Калинина до ул. Постовой;
- улица Буденного от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской;
- улица Красноармейская от ул. Длинной до ул. Кузнечной;
- улица Орджоникидзе от ул. Красноармейской до ул. Красной;
- улицы Пушкина, Советская, Комсомольская, Мира, им. Ленина, Гимназическая, им. Гоголя, Карасунская, Чапаева, Горького, Пашковская, Длинная,
- улица Длинная от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.
С 20:00 14 октября участки освободят от припаркованного транспорта. Оставленные автомобили эвакуируют.
Также в день забега изменится схема движения автобусов № 37, 45, 67, 106А и 2Е:
- Автобус № 37 будет следовать от Кооперативного рынка по улицам Красноармейской, Чапаева, Седина и далее по маршруту. В обратном направлении путь не меняется.
- Автобус № 45 от ж/д вокзала проследует по улицам Мира, ул. Красноармейской, Длинной, Янковского, Северной и далее по маршруту. В обратном направлении схема движения не изменится.
- Автобус № 67 в сторону Кооперативного рынка будет следовать по улице Октябрьской до ул. Ленина, далее по улицам им. Ленина, Кирова, Оржоникидзе, Октябрьской, Северной и далее по установленным маршрутам.
- Автобус 2Е в обоих направлениях проследует от улицы Красной по улицам Северной, Октябрьской, Мира и далее по маршруту.
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара 13 октября ограничат движение на улице Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской.
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