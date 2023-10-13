В центре Краснодара из-за проведения забега ограничат автомобильное движение

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 15 октября для автомобилистов перекроют несколько центральных улиц. Там пройдет забег

В центре Краснодара 15 октября пройдет легкоатлетический забег. Участники преодолеют дистанции в 3 и 10 км. Также будет детская миля и эстафета.

Соревнования начнутся в 9:00, но уже с 6:00 центральные улицы будут закрыты для автомобилистов. Проезд по ним возобновят после окончания забега.

Схема забега

Схема забега

Временно будут недоступны следующие участки:

  • улица Красная от ул. Калинина до ул. Постовой;
  • улица Буденного от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской;
  • улица Красноармейская от ул. Длинной до ул. Кузнечной;
  • улица Орджоникидзе от ул. Красноармейской до ул. Красной;
  • улицы Пушкина, Советская, Комсомольская, Мира, им. Ленина, Гимназическая, им. Гоголя, Карасунская, Чапаева, Горького, Пашковская, Длинная, 
  • улица Длинная от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

С 20:00 14 октября участки освободят от припаркованного транспорта. Оставленные автомобили эвакуируют.

Также в день забега изменится схема движения автобусов № 37, 45, 67, 106А и 2Е:

  • Автобус № 37  будет следовать от Кооперативного рынка по улицам Красноармейской, Чапаева, Седина и далее по маршруту. В обратном направлении путь не меняется.
  • Автобус № 45 от ж/д вокзала проследует по улицам Мира, ул. Красноармейской, Длинной, Янковского, Северной и далее по маршруту. В обратном направлении схема движения не изменится.
  • Автобус № 67 в сторону Кооперативного рынка будет следовать по улице Октябрьской до ул. Ленина, далее по улицам им. Ленина, Кирова, Оржоникидзе, Октябрьской, Северной и далее по установленным маршрутам.
  • Автобус 2Е в обоих направлениях проследует от улицы Красной по улицам Северной, Октябрьской, Мира и далее по маршруту.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара 13 октября ограничат движение на улице Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской.

Дороги Краснодар Спорт

Новости

В Краснодаре на выходных пройдет фестиваль российских брендов
В центре Краснодара из-за проведения забега ограничат автомобильное движение
Строительство трассы Джубга — Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей
В Сочи реконструируют гоночную трассу
В Краснодаре ищут 15-летнюю девочку, которая сбежала из дома
В Краснодаре открылась выставка «Погружение в традицию»

Лента новостей

Переселение душ, поиски вдохновения, космические приключения
Вчера, 13:21
Переселение душ, поиски вдохновения, космические приключения
Рассказываем, что посмотреть в кино с 12 октября
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
Сегодня, 10:52 Реклама
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
Как кубанский аграрий купил комбайн Ростсельмаш и собирает не меньше 1,5 тонны урожая в год
Много слёз и маленькие чудеса
10 октября, 10:57
Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре

Реклама на сайте