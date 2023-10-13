В центре Краснодара из-за проведения забега ограничат автомобильное движение

В Краснодаре 15 октября для автомобилистов перекроют несколько центральных улиц. Там пройдет забег

В центре Краснодара 15 октября пройдет легкоатлетический забег. Участники преодолеют дистанции в 3 и 10 км. Также будет детская миля и эстафета.

Соревнования начнутся в 9:00, но уже с 6:00 центральные улицы будут закрыты для автомобилистов. Проезд по ним возобновят после окончания забега.