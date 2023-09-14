В Краснодаре 15-летняя девочка сбежала из дома, ее ищет полиция

В Краснодаре сотрудники полиции устанавливают местонахождение подростка. Девочка ушла гулять с друзьями и не вернулась

В полицию Краснодара 17 августа обратилась жительница улицы Красных Партизан. Она рассказала, что ее 15-летняя дочь ушла на прогулку с друзьями и не вернулась. Ее местонахождение матери неизвестно.

«В ходе проведения проверки девочка выходила на связь с сотрудниками полиции, она сообщила, что не намерена возвращаться домой. Проводятся мероприятия по установлению фактического местонахождения ребенка», — рассказал Юга.ру руководитель пресс-службы полиции Краснодара Артем Коноваленко.