В Краснодаре 15-летняя девочка сбежала из дома, ее ищет полиция

Краснодарский край

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  • © скриншот видео телеграм-канала Kub Mash https://t.me/kub_mash/4260
    © скриншот видео телеграм-канала Kub Mash https://t.me/kub_mash/4260

В Краснодаре сотрудники полиции устанавливают местонахождение подростка. Девочка ушла гулять с друзьями и не вернулась

В полицию Краснодара 17 августа обратилась жительница улицы Красных Партизан. Она рассказала, что ее 15-летняя дочь ушла на прогулку с друзьями и не вернулась. Ее местонахождение матери неизвестно.

«В ходе проведения проверки девочка выходила на связь с сотрудниками полиции, она сообщила, что не намерена возвращаться домой. Проводятся мероприятия по установлению фактического местонахождения ребенка», — рассказал Юга.ру руководитель пресс-службы полиции Краснодара Артем Коноваленко.

Напомним, 13 сентября в Краснодарском крае суд вынес приговор мотоциклисту, который сбил ребенка и скрылся.

Дети Краснодар Полиция Пропавшие без вести

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