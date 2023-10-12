В санаториях Краснодарского края начались скидки на путевки в межсезонье

В межсезонье санатории и пансионаты Кубани будут принимать отдыхающих по льготной программе

Программу разработали в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края. Она действует с 1 октября 2023 года по 1 мая 2024 года. В рамках акции любой житель Кубани может купить оздоровительный тур от трех дней до трех недель.

В Краснодарском крае запустили программу «Южная здравница». Она позволяет отдохнуть в санаториях Кубани в межсезонье по скидке.

В акции принимают участие санатории Анапы, Сочи, Новороссийска, Туапсе, Ейска, Горячего Ключа, Геленджика, Архипо-Осиповки, Лабинского и Каневского районов, а также «Краснодарская бальнеолечебница». Полный список можно посмотреть на сайте Минкурортов Кубани.

«Предложение доступно абсолютно для всех. Покупать путевку нужно напрямую в санатории. При обращении в организацию нужно сказать, что хотите приобрести оздоровительный тур по программе «Южная здравница», — объяснили в пресс-службе Минкурортов.

Как писали Юга.ру, в октябре в Краснодарском крае завершился бархатный сезон. В Кавказском заповеднике закрыли летние маршруты, а в некоторых районах Кубани уже выпал первый снег.