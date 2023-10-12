РЖД изменит график движения поездов по всей России. Появятся новые рейсы к Черному морю и горам Северного Кавказа
В декабре РЖД введет новый график движения поездов по всей стране. Он будет действовать до конца 2024 года
С 00:00 10 декабря на всей сети российских железных дорог начнет действовать новый график движения поездов и план формирования составов на 2023-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Пепевозчик планирует увеличить количество скорых, скоростных и высокоскоростных поездов. Они составят 67,1% от общего числа пассажирских поездов. Это 412 пар из 614. Сейчас курсируют 394 пары поездов таких категорий.
Также назначат новые поезда. Среди них — рейс из Перми в Кисловодск. Кроме того, возобновят прямое сообщение между Тюменью и Дербентом и беспересадочное — между Грозным и Казанью.
После перерыва из-за ковида снова запустят рейс Минск — Минеральные воды. А летом увеличат количество поездов в Адлер и Анапу.
Отдельно утвердили план туристических перевозок. Среди них новые рейсы:
- «К городам и термам» по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Хаджох — Краснодар — Ростов-на-Дону;
- «Выходные в Домбае» по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Черкесск — Краснодар — Ростов-на-Дону.
Ранее Юга.ру писали, что на ноябрьские выходные в Краснодарский край назначили дополнительные поезда. В курортные города из других регионов поедут 250 рейсов. Это на 10% больше, чем в 2022 году.