РЖД изменит график движения поездов по всей России. Появятся новые рейсы к Черному морю и горам Северного Кавказа

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В декабре РЖД введет новый график движения поездов по всей стране. Он будет действовать до конца 2024 года

С 00:00 10 декабря на всей сети российских железных дорог начнет действовать новый график движения поездов и план формирования составов на 2023-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Пепевозчик планирует увеличить количество скорых, скоростных и высокоскоростных поездов. Они составят 67,1% от общего числа пассажирских поездов. Это 412 пар из 614. Сейчас курсируют 394 пары поездов таких категорий.

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Также назначат новые поезда. Среди них — рейс из Перми в Кисловодск. Кроме того, возобновят прямое сообщение между Тюменью и Дербентом и беспересадочное — между Грозным и Казанью.

После перерыва из-за ковида снова запустят рейс Минск — Минеральные воды. А летом увеличат количество поездов в Адлер и Анапу. 

Отдельно утвердили план туристических перевозок. Среди них новые рейсы:

  •  «К городам и термам» по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Хаджох — Краснодар — Ростов-на-Дону;
  • «Выходные в Домбае» по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Черкесск — Краснодар — Ростов-на-Дону.

Ранее Юга.ру писали, что на ноябрьские выходные в Краснодарский край назначили дополнительные поезда. В курортные города из других регионов поедут 250 рейсов. Это на 10% больше, чем в 2022 году.

Поезда путешествия РЖД

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РЖД изменит график движения поездов по всей России. Появятся новые рейсы к Черному морю и горам Северного Кавказа
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