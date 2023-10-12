РЖД изменит график движения поездов по всей России. Появятся новые рейсы к Черному морю и горам Северного Кавказа

В декабре РЖД введет новый график движения поездов по всей стране. Он будет действовать до конца 2024 года

С 00:00 10 декабря на всей сети российских железных дорог начнет действовать новый график движения поездов и план формирования составов на 2023-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Пепевозчик планирует увеличить количество скорых, скоростных и высокоскоростных поездов. Они составят 67,1% от общего числа пассажирских поездов. Это 412 пар из 614. Сейчас курсируют 394 пары поездов таких категорий.