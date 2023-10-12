В Краснодаре открылась выставка «Невесомость»

В экспозиции представлено более 40 работ живописи, графики и видео. Зрители смогут увидеть циклы Urban и «Красное», а также произведения из «Итальянской», «Китайской» и «Тёмной» серий. Выставка стала важным элементом в многолетнем художественном исследовании автора проблематики соотнесения человека и современного мира.

Олег Иващенко родился в Краснодаре, сегодня живет и работает в Москве. В своих произведениях автор поднимает философские вопросы человеческого бытия, личности и общества, индивидуума и большого города.

Выставка «Невесомость» будет работать до 12 ноября по адресу улица Красная, 13.