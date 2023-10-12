В Краснодаре открылась выставка «Невесомость»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 12 октября открылась персональная выставка Олега Иващенко «Невесомость»

В экспозиции представлено более 40 работ живописи, графики и видео. Зрители смогут увидеть циклы Urban и «Красное», а также произведения из «Итальянской», «Китайской» и «Тёмной» серий. Выставка стала важным элементом в многолетнем художественном исследовании автора проблематики соотнесения человека и современного мира.

Олег Иващенко родился в Краснодаре, сегодня живет и работает в Москве. В своих произведениях автор поднимает философские вопросы человеческого бытия, личности и общества, индивидуума и большого города.

Выставка «Невесомость» будет работать до 12 ноября по адресу улица Красная, 13.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в краснодарском выставочном пространстве Plague Space 14 октября откроется экспозиция Funny/sad (Весело/грустно). Будут показаны работы Яна Брунера, Дона Электро и Хэйло.

Афиша Выставки Искусство Музеи отдых Развлечения

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