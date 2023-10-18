Сельскохозяйственный холдинг «АгроГард» перешел на российское программное обеспечение «МойОфис»

Крупный сельскохозяйственный холдинг «АгроГард» внедрит отечественное программное обеспечение «МойОфис» в головном офисе и 14 дочерних предприятиях

Для перехода на российское ПО «АгроГард» купил 600 лицензий «МойОфис Профессиональный 2» сроком на три года с последующим переоформлением на неограниченый период. Внедрение лицензий запланировали на 2024 год. Проект интегрировала в систему ИТ-компания «Портал-Юг».

Агрохолдинг тщательно исследовал рынок перед покупкой программы «МойОфис». Заказчику требовались почтовый сервер и почтовый клиент, функциональные мобильные, настольные и веб-приложения. Важно было, чтобы ПО было полностью разработано в России и могло организовать работу в собственном облачном пространстве без риска попасть под ограничения регуляторов или сервис-провайдеров.

«Мы выбрали решения «МойОфис» за их функциональность, доступную стоимость, гибкие настройки и легкость в освоении. Эти программные продукты позволят нам отказаться от иностранных офисных решений, увеличить скорость работы документов и привести коммуникацию внутри наших департаментов к единому стандарту», — рассказывает генеральный директор «АгроГард» Павел Царёв.

«Мы замечаем рост спроса на импортонезависимое, безопасное ПО во всех секторах экономики, в том числе в сельском хозяйстве. Ранее на наше ПО уже перешла компания «АСБ-Агро», один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Организациям требуется надежная платформа для работы с документами и коммуникаций, перейти на которую можно оперативно и без остановки бизнес-процессов. Наши экспертиза и опыт ведения проектов позволяют осуществить такую миграцию в сжатые сроки, вне зависимости от сложности ИТ-инфраструктуры заказчика», — заявил коммерческий директор «МойОфис» Александр Иванников.