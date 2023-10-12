В центре Краснодара временно ограничат автомобильное движение

В Краснодаре из-за краевого мероприятия 13 октября перекроют улицу в центре

В центре Краснодара 13 октября ограничат движение на улице Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Улицу перекроют на время проведения краевого мероприятия. Ограничения начнут действовать с 6:00. Также с 22:00 12 октября участок начнут освобождать от припаркованного транспорта.

Как писали Юга.ру, утром 11 октября в Краснодаре образовались 6-балльные пробки. Самые сильные заторы были на улицах Сормовской, Школьной, Мачуги и Восточно-Кругликовской.