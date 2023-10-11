В Краснодарском крае похолодает до -4 °С

В Краснодаре в ночные часы похолодает до 0-2 °С, сообщили в гидрометцентре. Днем 12 октября воздух прогреется до 16-18 °С. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По краю без осадков. Ночью и утром местами туман. В некоторых районах ночью заморозки до 0…-4 °С. По словам синоптиков, это считается опасным явлением.