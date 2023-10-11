В Краснодарском крае похолодает до -4 °С
Синоптики предупредили жителей Кубани о сильном ветре и минусовой температуре
В Краснодаре в ночные часы похолодает до 0-2 °С, сообщили в гидрометцентре. Днем 12 октября воздух прогреется до 16-18 °С. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
По краю без осадков. Ночью и утром местами туман. В некоторых районах ночью заморозки до 0…-4 °С. По словам синоптиков, это считается опасным явлением.
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Днем на Кубани потеплеет до 13-18 °С. Ветер составит 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. На Черноморском побережье днем будет 17-22 °С, в Сочи 14-19 °С.
Ранее Юга.ру писали, что морозы не повлияют на урожай и посев. В Минсельхозе рассказали, что в тех районах, где уборочная кампания еще продолжается, заморозков нет.
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