В Краснодарском крае похолодает до -4 °С

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото mark10852 с сайта pixabay.com
    © Фото mark10852 с сайта pixabay.com

Синоптики предупредили жителей Кубани о сильном ветре и минусовой температуре

В Краснодаре в ночные часы похолодает до 0-2 °С, сообщили в гидрометцентре. Днем 12 октября воздух прогреется до 16-18 °С. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По краю без осадков. Ночью и утром местами туман. В некоторых районах ночью заморозки до 0…-4 °С. По словам синоптиков, это считается опасным явлением.

Читайте также:

Днем на Кубани потеплеет до 13-18 °С. Ветер составит 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. На Черноморском побережье днем будет 17-22 °С, в Сочи 14-19 °С.

Ранее Юга.ру писали, что морозы не повлияют на урожай и посев. В Минсельхозе рассказали, что в тех районах, где уборочная кампания еще продолжается, заморозков нет. 

Погода

Новости

В Кавказском заповеднике закрыли летние туристические маршруты
В Краснодарском крае похолодает до -4 °С
В Краснодарском крае трехмесячному Давику Моисеенко необходим генетический анализ. Рассказываем, как помочь
Арестованный начальник кубанского главка МЧС попал в реанимацию
В «Атамани» пройдет краевой праздник свадебных традиций. Для гостей сварят 1 тонну супа-лапши
Минимальная цена на билет из Тель-Авива в Сочи достигла 136 тыс. рублей

Лента новостей

Много слёз и маленькие чудеса
Вчера, 10:57
Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре
В Краснодаре отреставрируют старинную мельницу Киор-Оглы
Вчера, 19:29
В Краснодаре отреставрируют старинную мельницу Киор-Оглы
В Краснодарском крае прогнозируют заморозки до -4 °С
Вчера, 18:32
В Краснодарском крае прогнозируют заморозки до -4 °С
Рассказываем, когда включат отопление

Реклама на сайте