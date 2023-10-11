В Кавказском заповеднике закрыли летние туристические маршруты

Пресс-служба Кавказского природного биосферного заповедника имени Шапошникова сообщила о закрытии двух летних туристических маршрутов. С 11 октября приостановили работу тропы №8 «Через перевал Аишха к Черному морю» и №12 «Урочище Имеретинка».

Закрыть маршруты решили в связи с погодными условиями. Сейчас в горах заповедника, на высоте более 1200 метров, наблюдаются ночные заморозки. В некоторых районах уже идет снег. В таких условиях передвигаться по горным тропам и перевалам небезопасно. Также ночные заморозки и низкие дневные температуры мешают комфортному размещению на приютах.

После закрытия маршрутов сотрудники заповедника приступят к консервации туристических стоянок и подготовке инфраструктуры к зимнему сезону. У многих смотрителей приютов закончилась летняя смена и они ушли с туристических стоянок. Оставшиеся сотрудники провожают последних туристов.

Другие тропы продолжат работу до 15 октября. Полный список туристических услуг и маршрутов можно посмотреть на сайте в разделе туризма.

Напомним, что ограничение на посещение маршрутов №8 «Через перевал Аишха к Черному морю» и №12 «Урочище Имеретинка» также вводили с 30 сентября по 2 октября в связи с учетом благородного оленя.



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