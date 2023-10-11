«Ростелеком» поддержал серию спортивных забегов на Ставрополье

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Ставропольский край

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  • © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com
    © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com

«Ростелеком» третий год подряд выступил партнером серии курортных забегов «Kavkaz.Run» — крупнейшего легкоатлетического проекта на Северном Кавказе

Провайдер подготовил призы для детских забегов, цифровые активности и обеспечил беспроводной связью марафон «Пятигорское кольцо».

В этом году на беговые трассы Ставрополя, Пятигорска и Кисловодска вышли более 10 тысяч атлетов из 30 регионов России. Самый старший участник отметил 85-летний юбилей, а самому младшему едва исполнилось три года.

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«Ежегодно на наших забегах тысячи атлетов выходят на старт, чтобы победить себя и поставить личный рекорд на непростых курортных трассах Кавказа. Отдельное спасибо «Ростелекому» за праздник для всех болельщиков и возможность провести наши мероприятия на должном уровне. Классные цифровые подарки провайдера стали дополнительным стимулом, чтобы привлечь детей к занятиям спортом и сделать его полезной привычкой. Наши маленькие участники бежали со всех ног и улыбались на финише», — поделился организатор забегов «Kavkaz.Run» Михаил Шоров.

От «Ростелекома» победители детских забегов получили подарочные сертификаты на подписку образовательного онлайн-сервиса «Лицей» и VK Капсулы Мини. Учебная платформа «Ростелеком Лицей» содержит более шести тысяч уроков и восемь тысяч заданий для подготовки к школьным урокам и экзаменам. Внутри VK Капсулы — сервис на основе искусственного интеллекта, способный выполнять голосовые команды. Дружелюбный голосовой помощник Маруся расскажет ребенку интересные факты, научит считать, поможет запомнить стихотворение или новые слова при изучении иностранных языков.

«Начало учебного года — ответственный период в жизни школьника. Цифровой сервис «Лицей» поможет быстрее адаптироваться к новым условиям жизни после длительных летних каникул и сохранить интерес к учебе. Онлайн-формат еще удобен и тем, что позволяет ребенку изучать школьный предмет в удобном для него ритме. Урок можно поставить на паузу, подумать или вернуться к моменту, где не все понятно, что-то законспектировать. Протестировать возможности «Лицея» может любой желающий. Для этого необходимо только зарегистрироваться на сайте», — объясняет директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Полина Чумакова.

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В рамках атлетических забегов«Kavkaz.Run» прошел всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Под эгидой спортивно-благотворительного проекта «Бегу и помогаю» в третий раз в нем поучаствовали сотрудники Ставропольского филиала «Ростелекома». Команда связистов пробежала дистанции 5 и 10 км. Средства, собранные сотрудниками, направят в фонд «Линия жизни» на операции по эндопротезированию. На забегах национальный провайдер также предоставил возможность всем желающим сделать памятные фотографии с помощью технологии комбинированной съемки Bullettime.

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