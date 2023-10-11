В Ростове-на-Дону открыли первый на юге России киберполигон для тренировок IT-специалистов

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Ростовская область

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  • © Фото Южного пресс-центра «Ростелекома»
    © Фото Южного пресс-центра «Ростелекома»

«Ростелеком» и его дочерняя компания «Солар» запустили на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) первый на юге страны киберполигон

Киберполигон будут использовать студенты, преподаватели региональных вузов и специалисты по информационной безопасности органов власти и бизнеса. Основная задача проекта — подготовить высококвалифицированные кадры для цифровой экономики.

Киберполигон — это площадка для киберучений. Он повторяет типовые инфраструктуры предприятий разных отраслей и помогает оценить уровень подготовки студентов и специалистов в области информационной безопасности, а также развить навыки для отражения кибератак и восстановления систем.

Площадку в ДГТУ открыли при поддержке регионального правительства.

«Сегодня зарубежные хакерские группировки проводят массовые атаки на инфраструктуру России для получения конфиденциальной информации, вывода из строя ресурсов органов власти. Этого допустить нельзя. С момента начала СВО по настоящее время в Ростовской области отразили более 8,8 тысячи компьютерных атак и более 3 млрд подозрительных запросов на сайты органов власти. Кроме того, перед нами стоит амбициозная задача — к 2025 году довести показатель укомплектованности специалистами по защите информации с профильным образованием до 70%», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Кроме отработки навыков и отражения кибератак, на полигоне можно тестировать или и исследовать различные технологии до внедрения их на производстве.

«Наше участие в этом проекте совместно с ДГТУ — большой вклад в строительство цифрового кластера в Ростовской области. С открытием киберполигона сетевая безопасность государственных институтов, служб и ведомств, компаний любого размера бизнеса и наша с вами, как пользователей цифровых сервисов, только укрепится. Отработка навыков отражения киберрисков в условиях, повторяющих ИТ-среду реальных организаций из различных секторов экономики — важное условие для формирования практических компетенций и наработки необходимого опыта, чтобы противодействовать реальным угрозам», —  объясняет вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование:

Уже на этапе открытия полигона на юге России зарегистрировали несколько сотен заявок на обучение.

«Этот полигон — только первый шаг. Площадка будет расширяться. Здесь будут учиться не только теории, но и практике как студенты, так и преподаватели — все, кто захочет. В зависимости от востребованности полигона мы готовы организовать все условия для постоянной работы площадки и ее безопасности. Еще раз хотим поблагодарить «Ростелеком» за фундамент и инфраструктуру такого проекта и наше многолетнее партнерство», — добавил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Киберполигон на базе ДГТУ создали в рамках Федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и программы развития «Приоритет 2030». В его основе лежит платформа «СоларКибермир».

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