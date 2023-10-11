Минимальная цена на билет из Тель-Авива в Сочи достигла 136 тыс. рублей

Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край

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  • безымянныи%U0306-0674 © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    безымянныи%U0306-0674 © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Стоимость билетов на полеты в Сочи, Минводы и Махачкалу из Израиля резко поднялась

На увеличение стоимости авиабилетов из Израиля в Россию обратил внимание «Ъ-Кубань». На сайте авиакомпании «Азимут» указано, что 13 октября из Тель-Авива в Сочи по легкому тарифу можно улететь более чем за 136 тыс. рублей. По тарифу, включающему ручную кладь до 10 кг и багаж размером 23 кг,  полет из Израиля обойдется в 232 тыс. рублей.

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Стоимость полетов из Израиля в Минводы авиакомпании «Азимут» 13 октября составит 132 тыс. рублей, если взять только ручную кладь до 5 кг. При этом, 16 октября цена на рейс Тель-Авив — Минеральные Воды по этому тарифу снизится до 66 тыс. рублей.

Полет из Тель-Авива в Махачкалу, по данным авиакомпании «Азимут», по минимальному тарифу с пересадкой и без багажа обойдется более чем в 145 тыс. рублей. На момент публикации новости в продаже было одно место. 18 октября билет на этот рейс будет стоить 76 тыс. рублей по легкому тарифу с ручной кладью до 5 кг (четыре места).

Также пресс-служба авикомпании «Азимут» опубликовала обновленное расписание полетов в Тель-Авив из Сочи и Минвод.

Рейсы будут выполняться:

из Минвод 10 октября

  • А4551, вылет из Минеральных Вод в 08:40;
  • А4552, вылет из Тель-Авива в 12:55.

из Сочи 11 октября

  • А47023, вылет из Сочи в 08:30;
  • А47024, вылет из Тель-Авива в 13:40.

У авиакомпании Red Wings ближайший рейс из Израиля в Сочи запланирован на 12 октября и стоит около 145 тыс. рублей. На него осталось всего одно мест. 19 октября цена полета из Тель-Авива в Сочи опустится до 94 тыс. рублей. Рейс из Израиля в Махачкалу 13 и 16 октября стоит более 145 тыс. рублей. Однако 18 октября, по данным Red Wings, вернуться из Тель-Авива в Дагестан можно за 63 тыс. рублей.

Напомним, что на ночные полеты в Израиль по поручению Росавиции все еще действует запрет. По данным ведомства, ограничения будут действовать до 16 октября. Авиакомпании не могут выполнять рейсы в период с 01:00 до 07:00.

Как писали ранее Юга.ру, авиакомпания Red Wings возобновила полеты в Израиль из Махачкалы, Сочи и Минвод.

Авиация Аэропорты Махачкала Сочи Цены

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