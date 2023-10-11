Жители Краснодарского края назвали самые престижные профессии в регионе

Краснодарский край

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  • © Фото yanalya, ru.freepik.com
    © Фото yanalya, ru.freepik.com

Специалисты провели опрос среди жителей Кубани и узнали, какие профессии в регионе считаются самыми престижными

Аналитики hh.ru весной-летом 2023 года провели опрос среди 1602 соискателей Кубани. Исследование показало, что в Краснодарском крае самыми престижными считают профессии программист/разработчик и директор/топ-менеджер. Они набрали по 16% голосов и возглавили топ-10 приоритетных специальностей.

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В пятерку лидеров также попали профессии: президент, предприниматель/бизнесмен и аналитик. Последнее, 10 место, в рейтинге заняла профессия врача. 

«По России самой престижной сотрудники назвали профессию директора/топ-менеджера (21% голосов). Также в 2023 году по сравнению с 2020 годом больше респондентов выбирали профессии президента, депутата, предпринимателя и инженера. Профессию IT-специалиста чаще других как наиболее престижную выбирают сотрудники данной сферы, а также маркетологи и специалисты по персоналу», — рассказала руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы Екатерина Никифорова.

Опрос показал, что наименее престижными профессиями соискатели края считают: уборщик/уборщица (16%), охранник (14%), дворник (11%), оператор call-центра (9%), курьер (9%),  ассенизатор (7%). Работа депутата/госслужащего одновременно набрала много голосов как наиболее престижная (5%) и как наименее (9%).

Большинство опрошенных утверждают, что профессию делает престижной уважение в обществе (67%), высокая зарплата (61%), возможность приносить пользу людям (46%) и сложность получения специальности (32%).

Как писали ранее Юга.ру, сотрудники Краснодарского края рассказали об атмосфере в коллективе и руководстве.

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Жители Краснодарского края назвали самые престижные профессии в регионе
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