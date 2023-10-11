Из Минеральных Вод запустили прямые рейсы в Тбилиси
Из аэропорта Минвод появились рейсы в Грузию
Из Минеральных Вод в Тбилиси с 19 октября можно улететь рейсом «Азимута». Авиакомпания открыла продажу билетов.
Самолеты будут летать три дня в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам:
- рейс А4653 вылетает из Минеральных Вод в 08:00, посадка в Тбилиси в 10:00;
- рейс А4 654 вылетает из Тбилиси в 11:00, посадка в Минеральных Водах в 11:00.
На момент публикации новости на официальном сайте авиакомпании указано, что на 19 октября по минимальному тарифу осталось всего четыре билета:
Напомним, авиакомпания Red Wings заявила о возобновлении полетов в Израиль из Сочи, Минвод и Махачкалы.
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