Из Минеральных Вод запустили прямые рейсы в Тбилиси

Ставропольский край, В мире

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Из аэропорта Минвод появились рейсы в Грузию

Из Минеральных Вод в Тбилиси с 19 октября можно улететь рейсом «Азимута». Авиакомпания открыла продажу билетов.

Самолеты будут летать три дня в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам:

  • рейс А4653 вылетает из Минеральных Вод в 08:00, посадка в Тбилиси в 10:00;
  • рейс А4 654 вылетает из Тбилиси в 11:00, посадка в Минеральных Водах в 11:00.

На момент публикации новости на официальном сайте авиакомпании указано, что на 19 октября по минимальному тарифу осталось всего четыре билета:

  • © скриншот страницы сайтаhttps://booking.azimuth.aero/?message=eyJ3IjoiTVJWIiwiZSI6IlRCUyIsInIiOiJPVyIsInQiOiIxOS4xMC4yMDIzIiwidSI6MSwiaSI6MCwibyI6MCwiZCI6IjAiLCJmIjoiMDAwMDIzNTkifQ&shallow#split_fares__169700193296368947
    © скриншот страницы сайтаhttps://booking.azimuth.aero/?message=eyJ3IjoiTVJWIiwiZSI6IlRCUyIsInIiOiJPVyIsInQiOiIxOS4xMC4yMDIzIiwidSI6MSwiaSI6MCwibyI6MCwiZCI6IjAiLCJmIjoiMDAwMDIzNTkifQ&shallow#split_fares__169700193296368947

Напомним, авиакомпания Red Wings заявила о возобновлении полетов в Израиль из Сочи, Минвод и Махачкалы.

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Из Минеральных Вод запустили прямые рейсы в Тбилиси
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