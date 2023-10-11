Из Минеральных Вод запустили прямые рейсы в Тбилиси

Из аэропорта Минвод появились рейсы в Грузию

Из Минеральных Вод в Тбилиси с 19 октября можно улететь рейсом «Азимута». Авиакомпания открыла продажу билетов. Самолеты будут летать три дня в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам:

рейс А4653 вылетает из Минеральных Вод в 08:00, посадка в Тбилиси в 10:00;

рейс А4 654 вылетает из Тбилиси в 11:00, посадка в Минеральных Водах в 11:00.

На момент публикации новости на официальном сайте авиакомпании указано, что на 19 октября по минимальному тарифу осталось всего четыре билета:

© скриншот страницы сайтаhttps://booking.azimuth.aero/?message=eyJ3IjoiTVJWIiwiZSI6IlRCUyIsInIiOiJPVyIsInQiOiIxOS4xMC4yMDIzIiwidSI6MSwiaSI6MCwibyI6MCwiZCI6IjAiLCJmIjoiMDAwMDIzNTkifQ&shallow#split_fares__169700193296368947