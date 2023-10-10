Из Сочи, Минвод и Махачкалы возобновили полеты в Израиль

Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край

Распечатать

  • безымянныи%U0306-0785 © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    безымянныи%U0306-0785 © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Авиакомпания Red Wings рассказала о возобновлении полетов в Израиль из Сочи, Минвод и Махачкалы

Пресс-служба авиакомпании Red Wings 9 октября рассказала о возобновлении авиасообщения между Россией и Израилем. Самолеты снова будут летать в Тель-Авив из Сочи, Махачкалы и Минвод.

Читайте также:

В дневное время выполняются рейсы:

  • WZ4311/WZ4312 (Сочи–Тель-Авив) с 9 октября;
  • WZ025/WZ026 (Жуковский — Минеральные Воды — Тель-Авив) с 11 октября;
  • WZ4727/WZ4728 (Махачкала — Тель-Авив) с 11 октября;   
  • WZ015/WZ016 (Домодедово — Минеральные Воды — Тель-Авив) с 12 октября.

На ночные полеты в Израиль по поручению Росавиации все еще действует запрет.

Напомним, что 8 октября пресс-служба авиакомпании Red Wings сообщала о переносе рейса между Сочи и Тель-Авивом из-за нестабильной обстановки в Израиле.

Как писали ранее Юга.ру, реконструкцию аэропорта в Геленджике планируют закончить в 2024 году.

Авиация Аэропорты Махачкала путешествия Сочи

Новости

В Краснодарском крае прогнозируют заморозки до -4 °С. Рассказываем, когда включат отопление
Минтранс Краснодарского края добивается запрета на работу «Яндекс.Такси» в регионе
Из Сочи, Минвод и Махачкалы возобновили полеты в Израиль
В Сочи дерево рухнуло на автомобиль. Погода на курорте продолжит портиться
Дольщица снесенного в Геленджике дома снова начала голодовку у администрации Краснодарского края
В мире 10 октября отмечают День психического здоровья

Лента новостей

Много слёз и маленькие чудеса
Сегодня, 10:57
Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре
В Краснодарском крае больше 1 млн человек вакцинировали от гриппа
Сегодня, 08:45
В Краснодарском крае больше 1 млн человек вакцинировали от гриппа
В Краснодарском крае завершился бархатный сезон
Вчера, 16:39
В Краснодарском крае завершился бархатный сезон

Реклама на сайте