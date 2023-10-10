Из Сочи, Минвод и Махачкалы возобновили полеты в Израиль
Авиакомпания Red Wings рассказала о возобновлении полетов в Израиль из Сочи, Минвод и Махачкалы
Пресс-служба авиакомпании Red Wings 9 октября рассказала о возобновлении авиасообщения между Россией и Израилем. Самолеты снова будут летать в Тель-Авив из Сочи, Махачкалы и Минвод.
В дневное время выполняются рейсы:
- WZ4311/WZ4312 (Сочи–Тель-Авив) с 9 октября;
- WZ025/WZ026 (Жуковский — Минеральные Воды — Тель-Авив) с 11 октября;
- WZ4727/WZ4728 (Махачкала — Тель-Авив) с 11 октября;
- WZ015/WZ016 (Домодедово — Минеральные Воды — Тель-Авив) с 12 октября.
На ночные полеты в Израиль по поручению Росавиации все еще действует запрет.
Напомним, что 8 октября пресс-служба авиакомпании Red Wings сообщала о переносе рейса между Сочи и Тель-Авивом из-за нестабильной обстановки в Израиле.
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