В Краснодарском крае прогнозируют заморозки до -4 °С. Рассказываем, когда включат отопление

На Кубани ожидаются дожди, грозы и понижение ночных температур ниже нуля градусов. Власти сообщили, когда в Краснодаре включат отопление

Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК 10 октября сообщили «МЦУ Краснодар», что отопление в городе включат, когда среднесуточная температура будет около +8 °С пять дней подряд. Это не касается соцобъектов, так как отопление им подают по заявкам.

Однако глава Кущевского района Кубани Илья Гузев распорядился включить отопление в муниципалитете 11 октября.



В Краснодарском крае 11 октября ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами дождь, в отдельных южных районах сильный дождь, в предгорных районах и горах мокрый снег. Днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти с переходом днем на северную четверть 4-9 м/с, вечером и днем местами порывы до 12-14 м/с, сообщает ЦГМС Кубани.

Температура воздуха ночью 3-8 °С, ночью и утром местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 °С до -4 °С, днем 8-13 °С, в юго-восточных предгорных районах 5-10 °С. В горах температура ночью от 0° С до -5°, а днем от 0 до +5 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью и утром дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, ночью местами порывы 12-14 м/с, утром и днем до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 12-17 °С

По данным синоптиков, в Краснодаре 11 октября ночью ожидается дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западной четверти с переходом днём на северную четверть ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 °С, днем 11-13 °С.

Как писали Юга.ру, в Минсельхозе рассказали, что заморозки в Краснодарском крае не угрожают посеву и урожаю.