Рейс из Сочи в Тель-Авив перенесли на сутки из-за ситуации в Израиле

Краснодарский край, В мире

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Авиакомпания Red Wings сообщила о переносе рейса между Сочи и Тель-Авивом из-за нестабильной обстановки в Израиле

Пресс-служба авиакомпании Red Wings 8 октября рассказала о переносе рейса из Сочи в Тель-Авив. По ее словам, это связано с нестабильной обстановкой в Израиле. 

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Ранее авиакомпания планировала перенести время вылета на семь часов позже. По итогу рейс WZ4311 (Сочи — Тель-Авив), который должен был отправиться 8 октября в 5:30 по местному времени, вылетит 9 октября в 12:00.

Напомним, что 7 октября Росавиация ограничила ночные вылеты из России в Израиль из-за «нестабильной военно-политической ситуации».

Как сообщали Юга.ру, из аэропорта Сочи запустили сезонные авиарейсы в города Египта.

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