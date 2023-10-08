Рейс из Сочи в Тель-Авив перенесли на сутки из-за ситуации в Израиле

Пресс-служба авиакомпании Red Wings 8 октября рассказала о переносе рейса из Сочи в Тель-Авив. По ее словам, это связано с нестабильной обстановкой в Израиле.

Ранее авиакомпания планировала перенести время вылета на семь часов позже. По итогу рейс WZ4311 (Сочи — Тель-Авив), который должен был отправиться 8 октября в 5:30 по местному времени, вылетит 9 октября в 12:00.



Напомним, что 7 октября Росавиация ограничила ночные вылеты из России в Израиль из-за «нестабильной военно-политической ситуации».



Как сообщали Юга.ру, из аэропорта Сочи запустили сезонные авиарейсы в города Египта.