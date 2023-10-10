В Сочи дерево рухнуло на автомобиль. Погода на курорте продолжит портиться

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи ожидаются смерчи над морем, сильные дожди, грозы и ветер. На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение

В Сочи с 10 по 11 октября на участке Магри—Веселое возможно формирование смерчей над морем. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края. Спасатели просят жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности.

В Краснодарском крае резко похолодает:

В соцсетях появились кадры непогоды в Сочи. Судя по видео, от сильного ветра дерево в районе Быхты расшаталось и упало на машину. Пострадавших нет.

Как сообщает Гидрометцентр Сочи, в городе действует штормовое предупреждение. На курорте 11 октября днём облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, в отдельных районах сильный дождь с грозой. Ветер умеренный, днём сильный, порывистый. Температура воздуха ночью 7-12 ˚С, а днём 14-19 ˚С.

По данным мэрии Сочи, в городе 11 октября ветер усилится до 17 м/с. Все службы курорта работают в усиленном режиме. Жителей и гостей города просят ограничить отдых у воды, а в случае ЧС можно позвонить по номеру 112.

Напомним, что смерчи в городе-курорте заметили еще 7 октября. 

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае бархатный сезон подошел к концу. В Отрадненском районе 8 октября выпал первый снег.

МЧС Погода Сочи Стихийные бедствия Черное море

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В Сочи дерево рухнуло на автомобиль. Погода на курорте продолжит портиться
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