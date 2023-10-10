В Сочи дерево рухнуло на автомобиль. Погода на курорте продолжит портиться

Как сообщает Гидрометцентр Сочи, в городе действует штормовое предупреждение. На курорте 11 октября днём облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, в отдельных районах сильный дождь с грозой. Ветер умеренный, днём сильный, порывистый. Температура воздуха ночью 7-12 ˚С, а днём 14-19 ˚С.



По данным мэрии Сочи, в городе 11 октября ветер усилится до 17 м/с. Все службы курорта работают в усиленном режиме. Жителей и гостей города просят ограничить отдых у воды, а в случае ЧС можно позвонить по номеру 112.



Напомним, что смерчи в городе-курорте заметили еще 7 октября.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае бархатный сезон подошел к концу. В Отрадненском районе 8 октября выпал первый снег.