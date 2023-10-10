В Краснодарском крае в осенний призыв повестки получат около 6 тыс. мужчин

Краснодарский край

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  • © Фото Imprensa Agru, pexels.com
    © Фото Imprensa Agru, pexels.com

В Краснодарском крае около 6 тыс. призывников пойдут служить в ВС РФ

В рамках осенней военной кампании в Вооруженные силы РФ отправятся служить около 6 тыс. жителей Краснодарского края. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, регион снова стал лидирующим в стране по количеству призывников. Он отметил, что большинство молодых людей будут служить в Южном военном округе. А небольшую часть отправят в другие регионы.

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Отметим, 1 октября в России вступил в силу закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат. Теперь гражданам грозят санкции в размере от 10 до 30 тыс. рублей. Ранее эта сумма составляла 500 — 3 тыс. рублей. 

Вместе со штрафом за неявку повысили и наказание за несообщение в военкомат сведений об изменении семейного положения, места работы или учебы, а также места жительства. За это грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей. А за несообщение о выезде из страны на срок более полугода — от 5 до 15 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в России увеличили верхнюю планку призывного возраста на три года. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. 

Армия Призыв

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