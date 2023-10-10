В Краснодаре хотят повысить налоги для владельцев коммерческой недвижимости
Депутат Гордумы Краснодара от КПРФ рассказал, чем грозит повышение налогов для владельцев коммерческой недвижимостью
Депутат Гордумы Краснодара от партии КПРФ Александр Сафронов сообщил в своем телеграм-канале, что 9 октября состоялось слушание по вопросу поднятия налога для владельцев коммерческой недвижимости в столице Кубани. По его словам, это может привести к росту цен на товары в магазинах.
Ранее Сафронов писал, что фракция КПРФ не поддержит данную инициативу. Однако в Гордуме Краснодара всего четыре представителя партии из 52-х. Как сообщает депутат, предполагаемый рост налогов за счет нововведения составит 700 млн рублей:
«Разумеется, владельцы недвижимости после повышения налога поднимут ставки аренды. Рост стоимости аренды приведет к росту стоимости уже товаров в магазинах. В конечном итоге, заплатим за все мы — обычные граждане».
В краснодарском отделении ассоциации предпринимателей согласились с позицией Сафронова. Там посчитали, что это может привести к снижению привлекательности Краснодара для бизнеса. Однако предпринимателей, по словам депутата, не пустили на слушания.
По данным Сафронова, депутаты партии «Единая Россия» проголосовали за увеличение тарифов. Но вместо двукратного роста с 1% до 2%, власти предложили поднять ставку до 1,27%. Окончательное решение будет принято на заседании Думы.
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