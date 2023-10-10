В Краснодаре хотят повысить налоги для владельцев коммерческой недвижимости

Депутат Гордумы Краснодара от партии КПРФ Александр Сафронов сообщил в своем телеграм-канале, что 9 октября состоялось слушание по вопросу поднятия налога для владельцев коммерческой недвижимости в столице Кубани. По его словам, это может привести к росту цен на товары в магазинах.

Ранее Сафронов писал, что фракция КПРФ не поддержит данную инициативу. Однако в Гордуме Краснодара всего четыре представителя партии из 52-х. Как сообщает депутат, предполагаемый рост налогов за счет нововведения составит 700 млн рублей:



«Разумеется, владельцы недвижимости после повышения налога поднимут ставки аренды. Рост стоимости аренды приведет к росту стоимости уже товаров в магазинах. В конечном итоге, заплатим за все мы — обычные граждане».



В краснодарском отделении ассоциации предпринимателей согласились с позицией Сафронова. Там посчитали, что это может привести к снижению привлекательности Краснодара для бизнеса. Однако предпринимателей, по словам депутата, не пустили на слушания.



По данным Сафронова, депутаты партии «Единая Россия» проголосовали за увеличение тарифов. Но вместо двукратного роста с 1% до 2%, власти предложили поднять ставку до 1,27%. Окончательное решение будет принято на заседании Думы.

Напомним, что в Краснодаре с 1 сентября заработал запрет на вывески на иностранных языках. Подробнее о новых правилах благоустройства можно прочесть здесь.