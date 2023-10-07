В Краснодаре впервые покажут произведения Яна Брунера, Дона Электро и Хэйло
В краснодарском выставочном пространстве Plague Space 14 октября откроется экспозиция Funny/sad (Весело/грустно)
Это проект под кураторством онлайн-платформы Rhizome Parking Garage. Будут показаны работы Яна Брунера, Дона Электро и Хэйло.
Куратор и художники размышляют о смехе. По их мнению, он может существовать как трансформирующая сила, позволяя людям стать не тождественными самим себе и действовать иррационально. Через пародию и абсурдность посетителей приглашают подумать о роли смеха в современном обществе.
Начало вернисажа 14 октября в 19:00. Выставка будет работать до 19 ноября по средам и воскресеньям, вход свободный. Plague Space находится на улице Зиповской 5, литер Б, кабинет 224.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре можно увидеть работы Рене Магритта. Представлено около 50 оригинальных литографий, созданных профессиональным гравёром Фернаном Мурло.