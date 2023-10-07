В Краснодаре впервые покажут произведения Яна Брунера, Дона Электро и Хэйло

Это проект под кураторством онлайн-платформы Rhizome Parking Garage. Будут показаны работы Яна Брунера, Дона Электро и Хэйло.

Куратор и художники размышляют о смехе. По их мнению, он может существовать как трансформирующая сила, позволяя людям стать не тождественными самим себе и действовать иррационально. Через пародию и абсурдность посетителей приглашают подумать о роли смеха в современном обществе.

Начало вернисажа 14 октября в 19:00. Выставка будет работать до 19 ноября по средам и воскресеньям, вход свободный. Plague Space находится на улице Зиповской 5, литер Б, кабинет 224.