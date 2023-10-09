На месте исторического квартала в Краснодаре решили сделать парковку

Краснодарский край

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  • Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Мэрия Краснодара опубликовала результаты опроса о временном назначении территории за отелем «Krasnodar Marriott Hotel»

В Краснодаре на участке около дома купца Лихацкого сделают временную бесплатную парковку. Такое решение приняли горожане, рассказали в пресс-службе администрации.

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Голосование о временном назначении исторического квартала проходило на портале общественных обсуждений Краснодара. За вариант с бесплатной парковкой проголосовали 40% участников опроса. Еще 33% предложили сделать там территорию для выгула собак, а 13% хотят оставить участок таким, какой он сейчас. Мы показывали территорию здесь.

Напомним, бесплатная парковка будет располагаться на участке до начала реконструкции. Сейчас в мэрии занимаются оформлением земельно-правовой документации.

В будущем там планируют сделать исторический квартал, где воссоздадут атмосферу Екатеринодара. Участок находится в центре города между улицами Красной, Длинной, Пашковской и Красноармейской.

Благоустройство Краснодар парковки

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