На месте исторического квартала в Краснодаре решили сделать парковку

В Краснодаре на участке около дома купца Лихацкого сделают временную бесплатную парковку. Такое решение приняли горожане, рассказали в пресс-службе администрации.

Голосование о временном назначении исторического квартала проходило на портале общественных обсуждений Краснодара. За вариант с бесплатной парковкой проголосовали 40% участников опроса. Еще 33% предложили сделать там территорию для выгула собак, а 13% хотят оставить участок таким, какой он сейчас. Мы показывали территорию здесь.

Напомним, бесплатная парковка будет располагаться на участке до начала реконструкции. Сейчас в мэрии занимаются оформлением земельно-правовой документации.

В будущем там планируют сделать исторический квартал, где воссоздадут атмосферу Екатеринодара. Участок находится в центре города между улицами Красной, Длинной, Пашковской и Красноармейской.